Serie D, la capolista Samb se ne va, “manita” della Vigor

Prende il largo la Samb, che vince 3-1 in casa contro il Termoli e allunga in classifica approfittando del passo falso del Chieti (sconfitto 1-0 dal fanalino di coda Vastogirardi) e del pareggio casalingo del Fossombrone. I gol arrivano tutti nella ripresa, con Alessandro che dopo 4 minuti porta in vantaggio la Samb, poi il raddoppio di Arrigoni dal dischetto e il tris firmato da Chiatante al 92′. Per il Termoli (in dieci per l’espulsione di Garzia) arriva nel finale il gol della bandiera realizzato da Vitiello su calcio di rigore.

Terza vittoria consecutiva per la squadra di Lauro che vola a + 4 sul Fossombrone, la prima delle inseguitrici con 17 punti in classifica. Per la squadra di mister Fucili, impegnata in casa contro il Matese, arriva il secondo 0-0 consecutivo dopo quello di Notaresco. I biancoazzurri restano gli unici imbattuti del girone insieme alla Samb e mantengono la seconda difesa del girone con soli 5 gol subiti.

Valanga di gol per la Vigor Senigallia che vince 5-0 in casa del Tivoli. La squadra di Clementi sbaglia anche un rigore sullo 0-0, poi approfitta della superiorità numerica (espulso Ruci) per piazzare un micidiale uno-due. Apre le danze Pesaresi e raddoppia Baldini poco prima dell’intervallo. Nella ripresa è un monologo dei rossoblù, che dilagano con Kerjota e la doppietta di Balleello.

Niente da fare per l’Alma J. Fano che cede in casa per 2-1 contro L’Aquila. Ospiti in vantaggio dopo appena due minuti con Galesio, poi nel secondo tempo il momentaneo pareggio di Tenkorang, prima del definitivo sorpasso ospite firmato da Angiulli.

Buon pareggio per 2-2 dell’Atletico Ascoli sul campo del Sora. Padroni di casa in vantaggio dopo 4 minuti con Jirillo, pari immediato dei bianconeri con Minicucci. Ad inizio ripresa gli ascolani passano addirittura in vantaggio con Ciabuschi, ma vengono ripresi dalla squadra di casa grazie ad una punizione micidiale di Di Gilio. Quinto pareggio stagionale per l’Atletico che arriva in un momento delicato, dopo la sconfitta nel derby contro la Vigor Senigallia e l’esonero in panchina di mister Pirozzi alla vigilia dal match.