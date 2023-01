Serie D: impresa del Fano, terremoto in casa Samb

Crolla la Samb a Genzano, sconfitta 3-0 contro il Cynthialbalonga. E si sgretola anche lo staff tecnico, con mister Alfonsi e il vice Visi che presentano le dimissioni a fine gara. «Se il problema siamo noi, siamo disposti ad andarcene – è il commento in sala stampa del tecnico Sante Alfonsi, già esonerato e poi richiamato nel corso della stagione –. Abbiamo dato le dimissioni perché non si possono fare prestazioni come quelle di oggi. Qualcosa c’è che non va, abbiamo parlato con il presidente che valuterà e farà la sua scelta. Prestazioni del genere non sono giustificabili, puoi anche non prendere i soldi ma neanche una squadra di terza categoria ha un approccio del genere. Noi amiamo la Samb, non siamo qui per soldi, se siamo noi il problema facciamo un passo indietro». Una sconfitta che pesa come un macigno per l’ambiente e per la classifica, con la Samb risucchiata di nuovo nella zona a rischio, a soli due punti dai play-out.



È una domenica amara anche per Vigor Senigallia e Porto d’Ascoli. La squadra di mister Clementi perde 1-0 a Chieti, che si conferma bestia nera dei rossoblù dopo la vittoria anche nel match di andata. Stavolta agli abruzzesi basta un gol Spinelli in mischia al 73’ per conquistare i tre punti. Senigallia resta comunque saldamente al secondo posto in classifica, anche perché dietro il Trastevere (terzo) pareggia contro la Vastese, mentre il Porto d’Ascoli (ora quarto) perde in casa 1-0 contro il Roma City, che si presenta da penultima forza del campionato. I laziali passano al Riviera con un gol al 65’ di Raffini e fanno un bel balzo avanti in classifica.



In vetta si ferma la corsa del Pineto, sconfitto in casa dall’Alma Juventus Fano per 2-0 con gol di Nappello (35’) e Bonacchi (59’). I granata sono perfetti nell’imbrigliare la manovra abruzzese e cinici nello sfruttare le palle gol, confermandosi finora come l’unica squadra ad aver battuto il Pineto in questa stagione. Una sconfitta indolore comunque per la capolista, che mantiene lo stesso vantaggio sulle prime inseguitrici.



Nelle zone alte della classifica perde anche l’Avezzano 2-0 sul campo del Montegiorgio. Grande primo tempo da parte dei padroni di casa che con due reti di Tenkorang nei primi 20 minuti imprimono una svolta decisiva al match. Poi nella ripresa Albanesi e compagni controllano la gara con intelligenza e sacrificio, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Monza e grazie a diversi interventi decisivi di Forconesi.



Ennesima beffa per il Tolentino, protagonista di una stagione che continua a girare per il verso sbagliato. La squadra cremisi passa in vantaggio con Massarotti e accarezza la vittoria, ma al 93’ arriva l’incredibile pareggio molisano con De Marco. Tolentino sempre ultimo a 2 punti dai play-out. E domenica c’è il derby contro il Fano.