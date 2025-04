Serie D, giovedì di calcio coi derby Fossombrone-Ancona e Fermana-Civitanovese

Turno infrasettimanale ad altissima intensità per la Serie D – girone F, con le squadre in campo giovedì 17 aprile alle ore 15 per la terzultima giornata. Due derby importanti, Fossombrone-Ancona e Fermana-Civitanovese, accendono l’anticipo pre-pasquale.

La sfida tra Fossombrone e Ancona (qui si gioca alle ore 17) ha il sapore dello spareggio per il quinto posto, ultimo utile per accedere ai playoff. I dorici, reduci dal successo casalingo contro il Notaresco, hanno scavalcato proprio il Fossombrone in classifica, portandosi avanti di un punto a quota 46. Una vittoria significherebbe mettere una seria ipoteca sull’obiettivo play-off, dopo una stagione altalenante e dominata dai problemi societari. Chiudere tra le prime cinque potrebbe essere un buon punto di ripartenza per puntare più in alto dalla prossima stagione. Società permettendo. Prima bisogna fare i conti con un Fossombrone tutt’altro che appagato, deciso a fare un figurone contro un avversario di alto rango.

Alta tensione nell’altro derby tra Fermana e Civitanovese. Non sarà una gara come le altre quella che si disputerà allo stadio “Recchioni” di Fermo. Fermana (27 punti) e Civitanovese (30) occupano le ultime due posizioni della classifica e si giocheranno gran parte della salvezza diretta in uno scontro da dentro o fuori. Le tensioni, però, non si limitano al campo: il prefetto di Fermo ha disposto un provvedimento restrittivo alla vendita dei biglietti, vietandone l’acquisto ai residenti nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Ancona e Pesaro Urbino. Inoltre, il settore ospiti sarà precluso anche ai residenti della provincia di Fermo. Una misura necessaria secondo l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, viste le rivalità accese e la posta in palio. La Civitanovese arriva alla gara con un solo punto nelle ultime quattro partite e una sconfitta pesante a Sora che ha fatto sprofondare la squadra al penultimo posto, posizione che non garantisce nemmeno l’accesso ai playout. La Fermana, fanalino di coda, ha raccolto 5 punti nelle ultime tre gare e ha l’occasione per agganciare la Civitanovese, rimettendo tutto in discussione.

Al “Del Duca”, l’Atletico Ascoli ospita il Teramo con l’obiettivo di raggiungere la matematica salvezza e, perché no, restare agganciato al treno playoff. Gli abruzzesi, battuti dalla Samb domenica scorsa, sono ancora scossi per il ricorso respinto in merito a un presunto errore tecnico arbitrale. Il match si preannuncia spigoloso, con entrambe le squadre a caccia di punti decisivi.

Impegno delicatissimo anche per la Recanatese, che ospita il Sora. I leopardiani devono tornare alla vittoria per non trovarsi con l’acqua alla gola nei prossimi scontri diretti contro Civitanovese e Termoli. Il Sora, squadra coriacea con ben 13 pareggi all’attivo, sarà priva dello squalificato Gomez, protagonista domenica con una doppietta. Bilò potrebbe contare sul rientro di Bellusci, ma sa bene che in questa fase della stagione non si può più sbagliare.

Con la Sambenedettese ormai in Serie C – dopo la vittoria di domenica scorsa e la conferma del rigetto del ricorso presentato dal Teramo – i riflettori si spostano sugli altri campi caldi. Al Riviera delle Palme arriva il Termoli, motivato a sfruttare il possibile clima rilassato dei padroni di casa per portare via punti pesanti in chiave salvezza.

La Vigor Senigallia cerca punti salvezza sul campo del Notaresco, squadra in piena lotta per non retrocedere. L’umore in casa Vigor è tutt’altro che sereno dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Atletico Ascoli. La salvezza matematica è ancora tutta da conquistare: nonostante il vantaggio negli scontri diretti e il margine sul Termoli rimasto invariato, l’incostanza di rendimento preoccupa. La trasferta di Notaresco sarà fondamentale: gli abruzzesi, dati per spacciati mesi fa, sono tornati in corsa per i playout grazie a una serie di risultati sorprendenti. Per la Vigor sarà un banco di prova fondamentale per dimostrare di meritare la permanenza in categoria.

Obiettivo salvezza da raggiungere anche per il Castelfidardo, che sarà di scena ad Avezzano. Un punto di differenza in classifica tra le due squadre, entrambe vicine all’obiettivo ma non ancora al sicuro.