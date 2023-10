Serie D: il Fossombrone sfiora l’impresa. Alla Vigor va tutto storto

Al Riviera finisce 2-2. Fossombrone due volte avanti e raggiunto nel recupero. Perde Senigallia, pari in trasferta per Fano e Atletico Ascoli

Non basta alla Sambenedettese il nuovo record stagionale di spettatori al Riviera (6084) per avere la meglio della matricola Fossombrone. Gli ospiti sfiorano l’impresa andando per due volte in vantaggio, ma vedono sfumare la vittoria al 91’ quando arriva il definitivo pareggio di Lonardo. E’ un Fossombrone capace di colpire per primo e a sorpresa. All’inizio siglando il momentaneo 0-1 dopo appena 5 minuti di gioco, con Fraternali che pesca il jolly dalla lunga distanza; poi ad inizio ripresa quando Battisti gela il Riviera firmando l’1-2. La Samb fa la partita e dopo aver raggiunto l’1-1 a metà del primo tempo, sfiora il sorpasso con il tiro di Cardoni dal limite che si infrange sul palo. Ma nel secondo tempo si trova subito a dover di nuovo rincorrere a alla fine trova il pari sul fil di sirena.

Ne approfitta il Chieti che vince in casa con il Tivoli (1-0) e si porta momentaneamente al comando della classifica, a +2 sulla coppia Fossombrone-Sambenedettese.

Indietro le altre marchigiane. La Vigor Senigallia perde 2-0 a Campobasso, rimediando così la terza sconfitta consecutiva. La squadra di Clementi, ancora alle prese con diverse assenze, va in svantaggio dopo appena 4 minuti al primo affondo dei padroni di casa. Poi nell’intervallo si ferma anche Broso (problema al costato), ma i rossoblù continuano comunque a spingere e nella ripresa vanno vicini al pari con Kerjota. Allo scadere, con la Vigor in forcing, arriva il contropiede micidiale del Campobasso che firma il 2-0 con Lombardi (azione però viziata da un probabile fallo su Kerjota).

Pareggia invece l’Alma Fano a Notaresco, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 1-0, con i padroni di casa che vanno vicini al raddoppio in più di un’occasione, ma la traversa e un super intervento di Viscovo salvano i granata. Poi ad inizio secondo tempo arriva il pareggio ad opera di Mancini, che permette al Fano di conquistare un punto prezioso.

Ottimo pareggio anche dell’Atletico Ascoli che fa 1-1 a L’Aquila e ferma la corsa della compagine abruzzese che veniva da due successi consecutivi. Vantaggio dei padroni di casa al 17’ con Banegas, pari al 32′ con Minicucci. Quarto pareggio stagionale per la squadra di Pirozzi che sale a quota 4 punti in classifica in vista della prossima gara ancora in trasferta stavolta sul campo del Roma City.