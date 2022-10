Serie D: il Fano vola in vetta, la Samb risorge nel derby

Vittoria fondamentale per l’Alma Fano sul campo della Vastese (gara giocata a porte chiuse). La squadra di mister Mosconi passa all’Aragona con il risultato di 1-0, grazie al gol decisivo firmato al 19’ del primo tempo da Tomassini. Il Fano sfiora il raddoppio in due occasioni, prima con il palo colpito da Malshi, poi con una punizione dalla lunga distanza di Mistura che per poco non beffa Del Giudice. Due espulsi: Busetto per la Vastese e Nappo per il Fano. I granata conquistano tre punti pesantissimi, salendo in vetta alla classifica a quota 14 punti, insieme a Pineto e Avezzano.

La Samb ritrova il sorriso nel derby di Tolentino vincendo 3-1 al Della Vittoria, con le reti di Emili e Chinellato (doppietta). Prima vittoria stagionale della gestione Prosperi. Il Tolentino invece incappa nella terza sconfitta consecutiva e ora la classifica (8 punti) inizia a far paura. Per i cremisi la partita si mette subito male, con il vantaggio ospite che arriva dopo appena 8 minuti. La squadra di Mattoni riesce a pareggiare al 26’ della ripresa con Massarotti, poi di nuovo i rossoblù trovano il vantaggio con Chinellato. La formazione di casa si vede annullare il 2-2 per un dubbio fuorigioco, poi nei minuti di recupero ancora Chinellato fissa il punteggio sul 3-1 per la Samb.

Muove la classifica anche il Porto d’Ascoli, che pareggia 0-0 in casa contro il temibile Vastogirardi. C’è rammarico però per aver fallito un rigore al 42’ con Napolano e non aver sfruttato mezz’ora di superiorità numerica, con gli ospiti in 10 dal 15’ minuto del secondo tempo. Resta la magra consolazione di aver ripreso il cammino e mantenuto la porta inviolata, dopo il terribile 4-1 subito sul campo del Matese una settimana fa.

Sconfitta di misura per il Montegiorgio, che cede per 1-0 sul campo del Pineto. La squadra di De Angelis esce comunque a testa alta e ci prova fino all’ultimo, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione ingenua di Albanesi (doppio giallo).

Anche la Vigor Senigallia torna a mani vuote dalla trasferta capitolina sul campo del Trastevere. A Roma finisce 3-2, con qualche rimpianto. I ragazzi di mister Clementi, privi di Lazzari, passano in vantaggio ma subiscono la rimonta e il sorpasso (2-1 alla fine del primo tempo). La Vigor trova il pareggio al 73’ con il neoentrato Pesaresi, ma subiscono il definitivo 3-2 a sette minuti dalla fine con Alonzi. Quarta vittoria casalinga per il Trastevere, che domenica affronterà la Samb, in una sorta di rivincita della finale play-off della scorsa stagione.