Serie D, Fano al bivio nel derby con la Samb. Trasferta da brividi per Senigallia

Ancora un derby per l’Alma Juventus Fano. Dopo Senigallia arriva la Sambenedettese, questa volta in casa. La squadra granata, reduce dal pesante kappaò di domenica scorsa (3-0), stavolta non può sbagliare: servono punti per non perdere contatto con le posizioni di alta classifica. I rossoblù invece, dopo il felice ritorno in panchina di mister Alfonsi (vittoria 3-0 con il Termoli), hanno bisogno di conferme e continuità per tenere il passo delle grandi. La classifica corta per ora aiuta: con soli 5 punti di distanza tra zona play-off e zona play-out, c’è ancora tempo e spazio per recuperare.

Ci saranno assenze pesanti su entrambi i fronti. Il Fano dovrà fare a meno di Padovani, la Samb dovrà rinunciare a Lulli, Berti e Chinellato. Tanti gli ex, tra cui proprio Padovani e Lulli, oltre a Proia e a mister Mosconi (oggi tecnico dell’Alma), che con i rossoblù vinse un campionato d’Eccellenza nel 2014. Tanti anche i precedenti tra le due squadre, tra serie C e serie D, per un derby che rappresenta ormai un “classico” nelle Marche. La Samb non perde al Mancini di Fano da sette anni. Non mancherà il pubblico delle grandi occasioni, con la sfida a distanza tra le due tifoserie: quella granata, dopo il mini esodo di Senigallia, in settimana ha lanciato messaggi in città per chiamare a raccolta i propri sostenitori; quella rossoblù è pronta a riempire il settore ospiti del Mancini con circa 500 biglietti a disposizione. Ingresso gratuito per le donne, in omaggio alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

La Vigor Senigallia, terza in classifica, andrà in trasferta sul campo del Matese dove proverà a fare il colpaccio. La squadra di mister Aldo Clementi sta vivendo un momento magico, culminato con la vittoria nel derby contro Fano (3-0) della scorsa settimana. Sono cinque i risultati utili consecutivi dei rossoblù, tra cui ben quattro vittorie e un solo pareggio. Ma attenzione al Matese, squadra in ripresa, che ha collezionato sette risultati utili nelle ultime apparizioni, con cinque vittorie e due pareggi. Una gara che si preannuncia equilibrata, tra due formazioni votate al gol, che detengono il terzo (Matese) e il quarto (Senigallia) attacco del girone.

Il Porto d’Ascoli torna al Riviera della Palme dopo l’exploit di Chieti. Trasferta delicata invece per il Montegiorgio, impegnata sul campo di un Termoli (ultimo insieme al Roma City) alla disperata ricerca di punti salvezza. Mission impossibile infine per il Tolentino che in casa sfiderà il Pineto, vice capolista con la miglior difesa e il secondo miglior attacco del girone.