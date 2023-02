Serie D, doppio derby marchigiano: sfide clou per la classifica

Il weekend di serie D prevede due derby marchigiani di grande importanza per la classifica. Il match clou è quello del Riviera delle Palme (domenica ore 14.30) tra Porto d’Ascoli e Vigor Senigallia, due bellissime realtà di questo torneo, entrambe in lotta per le posizioni di vertice. Se il Porto è stato la sorpresa dello scorso campionato, la Vigor è la protagonista inaspettata di questa stagione, dove da neopromossa si è ritagliata il ruolo di vicecapolista in chiave anti-Pineto. Per i padroni di casa, seconda miglior difesa del girone, è l’occasione giusta per rientrare in griglia play-off. Per gli ospiti, terzo attacco del torneo ma un cammino meno brillante in trasferta, c’è la speranza di rosicchiare punti al Pineto impegnato in casa contro il Cynthialbalonga, terzo in classifica.

L’altro derby di giornata è quello tra Tolentino e Montegiorgio, fondamentale in chiave salvezza. Per la squadra cremisi, ultima a -8 dalla zona play-out, è una partita che ha il sapore dell’ultima spiaggia, da vincere a tutti i costi per continuare a sperare. I tifosi però ci credono poco, tanto da chiedere alla società – con un comunicato firmato dal “club Fedelissimi Tolentino” – di dare spazio ai ragazzi del settore giovanile. E’ stata una settimana complicata anche per il Montegiorgio, quintultimo in classifica, con mister Baldassari che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla guida tecnica della squadra. Al suo posto è stato chiamato Domenico Izzotti, teramano di Campli classe 1960, già sulla panchina del Montegiorgio nella stagione 2012/13 culminata con la promozione in Eccellenza. Per il Montegiorgio si tratta del secondo cambio di allenatore dopo le dimissioni a inizio stagione di Gianluca De Angelis per motivi personali.

La Sambenedettese giocherà in trasferta contro il forte Trastevere, terzo in classifica a pari merito con il Cynthialbalonga, in una gara che evoca i bei ricordi della finale play-off vinta nella scorsa stagione dai rossoblù. Situazione che sembra distante anni luce nonostante siano passati solo pochi mesi. Se il Trastevere compete ancora per le posizioni di vertice, la Samb è invischiata nella lotta salvezza, ma soprattutto in una corsa contro il tempo per salvare la società dal fallimento, con i giocatori senza rimborsi da mesi e a rischio sfratto. Negli ultimi giorni si sono fatti avanti imprenditori interessati a rilevare il club, nel frattempo la squadra di mister Manoni sta cercando in tutti i modi di onorare il proprio impegno in campo.

Il Fano di mister Mosconi in corsa per i play-off va a Termoli dove affronta un avversario in salute (8 punti nelle ultime 4 partite), a caccia di punti salvezza.