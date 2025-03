Serie D, domenica di derbyssimi con Ancona-Samb e Castelfidardo-Recanatese

Si gioca domenica 9 marzo il 27° turno del campionato di Serie D girone F. Il big match di giornata è il derby tra l’Ancona e la capolista Sambenedettese, in programma al Del Conero alle ore 15. La squadra dorica è in un momento di difficoltà, dopo due sconfitte consecutive e con soli due punti conquistati nelle ultime cinque partite: ha bisogno di vincere per blindare la zona play-off e festeggiare al meglio i suoi centoventi anni di storia (fu fondata il 5 marzo 1905). Per l’occasione, l’Ancona scenderà in campo con una particolare maglia celebrativa. La Samb, invece, ha ritrovato la vittoria domenica scorsa dopo quattro turni a secco, grazie al primo gol di Sbaffo in maglia rossoblu. La squadra di Palladini è in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma non può concedersi distrazioni: un eventuale passo falso rischierebbe di riaprire i giochi per la promozione. Sarà un derby senza tifosi ospiti: per motivi di sicurezza, il Prefetto di Ancona ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo.



L’altro derby in programma si gioca al “Mancini” tra Castelfidardo e Recanatese. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive, cercano riscatto, mentre gli ospiti, rinvigoriti dall’ultimo successo in casa contro l’Ancona, puntano a risalire la classifica. Nella Recanatese non ci sarà D’Angelo, squalificato, e anche Spagna sembra in forte dubbio. All’andata, al “Tubaldi”, finì 3-0 per il Castelfidardo, un risultato che portò all’esonero in panchina di Filippi, sostituito poi da Bilò. Sarà giornata biancoverde (gli abbonamenti non saranno validi). I biglietti sono in prevendita allo stadio “Mancini” e presso il Bar Tiffany; i botteghini saranno aperti anche domani prima della gara.

La Vigor Senigallia affronta in casa il Termoli, reduce da sei risultati utili consecutivi (una vittoria e cinque pareggi) e bisognoso di punti salvezza. Anche questa partita inizierà alle 15. Match spartiacque per la Vigor, a metà strada in classifica tra la zona play-off (a 4 punti di distanza) e la zona play-out (a 5 punti). Mister Antonioli dovrà ancora fare a meno di Alonzi (infortunato) e Kone (squalificato).

In fondo alla classifica c’è lo scontro diretto Isernia-Civitanovese. Il pareggio potrebbe non servire a nessuna delle due: entrambe cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Chi sta peggio è l’Isernia, ultima a quota 22 insieme alla Fermana. La Civitanovese ha 4 punti in più in classifica e viene da 4 risultati utili consecutivi: per la squadra di Senigalliesi è importante non perdere, ma con una vittoria punterebbe decisamente alla salvezza diretta.

La Fermana è chiamata ad una “mission impossible” in casa del Teramo, quarto in classifica. In settimana la società canarina ha affidato la panchina a Mirko Savini, al posto del dimissionario Fabio Brini. Serve una scossa per cercare almeno di abbandonare l’ultimo posto in classifica e rientrare nei play-out.

Il Fossombrone ospita L’Aquila, sognando i play-off. La squadra di Fucili è a un passo dalla matematica salvezza, ma con una vittoria può sognare in grande, approfittando magari di un passo falso dell’Ancona.



Anche l’Atletico Ascoli, con 35 punti in classifica, è vicinissima all’obiettivo della permanenza in categoria. Gli uomini di Seccardini possono puntare a qualcosa di più ambizioso, ma occhio all’Avezzano, capace di battere per due volte la capolista Samb.