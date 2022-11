Serie D: derby Montegiorgio-Porto d’Ascoli, la Samb non può sbagliare

Fano ancora in trasferta, scontro salvezza per il Tolentino a Chieti, il Senigallia vuole continuare a sognare contro la Vastese

Da un derby all’altro. Dopo la Samb, il Porto d’Ascoli affronta in trasferta il Montegiorgio, reduce dalla sconfitta esterna contro il Trastevere. Una partita dove i ragazzi di De Angelis hanno fatto tremare la capolista, con una rimonta sfiorata nel finale che avrebbe meritato il pareggio. Il Porto D’Ascoli invece è reduce dell’eliminazione in Coppa Italia per mano del Pineto di mercoledì scorso e dal pareggio a reti bianche nell’ultimo turno di campionato con la Sambenedettese. «Incontriamo una squadra che per valori e ambizioni viene subito dopo le prime cinque che si contenderanno la vittoria del campionato – ha dichiarato il tecnico del Montegiorgio Gianluca De Angelis -. Basta dare un’occhiata ai giocatori che scendono in campo e alla panchina. Alcuni nomi su tutti Napolano, Fall, Battista, Spagna». Proprio gli attaccanti “orange” però sono stati l’anello debole del Porto nelle ultime gare, con zero gol segnati nelle ultime tre giornate e appena due punti conquistati nelle ultime quattro. Sarà quindi un derby ad alta intensità, dove entrambe le formazioni cercheranno di portare a casa i tre punti.

Non può fallire neanche la Samb, che giocherà ancora al Riviera delle Palme contro il fanalino di coda Roma City. La tensione si taglia a fette in casa rossoblù, con il ds Vittorio Cozzella che ha dichiarato di essere stato aggredito verbalmente e minacciato da un gruppo di tifosi, prima della stracittadina con il Porto D’Ascoli. La curva nord dei tifosi della Samb ha smentito, chiedendo però allo stesso tempo le dimissioni del direttore sportivo. In questa situazione la squadra è chiamata a vincere per riportare un po’ serenità e anche per sfatare il tabù del Riviera, dove i rossoblù da inizio campionato hanno ottenuto soltanto un pareggio.

Il Fano di mister Andrea Mosconi (che oggi compie 55 anni) affronta l’ennesima trasferta (tre in sette giorni) sul campo del Cynthialbalonga, dove proverà a riscattare l’eliminazione dalla Coppa ai rigori contro il Tolentino. Proprio i cremisi, rinfrancati dal passaggio del turno, proveranno ad uscire dalla crisi anche in campionato (5 sconfitte consecutive) in uno scontro salvezza sul campo del Chieti, che precede il Tolentino di 3 punti in classifica.

La Vigor Senigallia invece, quarta e in piena zona play-off, vola sulle ali dell’entusiasmo e in casa contro la Vastese (fischio d’inizio ore 15) vuole ottenere la terza vittoria consecutiva per continuare a sognare.