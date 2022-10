Serie D: doppio derby marchigiano, super sfide per Fano e Samb

Riflettori su Montegiorgio-Tolentino e Senigallia-Porto D’Ascoli. La Samb insegue il primo successo in casa; Fano in emergenza con il Termoli

Sfida play-out per Montegiorgio e Tolentino, con i rossoblù di De Angelis che in caso di vittoria aggancerebbero proprio i cremisi a quota 8 punti in classifica, al momento la zona della salvezza diretta. Per il Tolentino è il terzo derby consecutivo, dopo quello con Samb e Vigor Senigallia, entrambi persi. La squadra di Mattoni è reduce da tre sconfitte consecutive, anche se gli episodi spesso hanno punito oltremodo i cremisi.

L’altro derby marchigiano di giornata è quello tra Vigor e Porto d’Ascoli. La squadra di mister Aldo Clementi (10 punti in 7 partite) cerca il riscatto dopo la sconfitta rocambolesca (per 3-2) contro il Trastevere, viziata però da due gol forse irregolari dei laziali. Anche il Porto d’Ascoli avrà il dente avvelenato, dopo aver gettato al vento una possibile vittoria domenica scorsa contro il Vastogirardi. Pesano ancora l’errore dal dischetto di Napolano, i pali colpiti da Battista e il gol annullato a Fall.

La Samb torna a giocare in casa dopo l’exploit di Tolentino e va a caccia della prima vittoria al Riviera delle Palme, dove finora ha raccolto un misero pareggio. Nessuno ha fatto così male come i rossoblù, nonostante un pubblico che in serie D fa la differenza. Al Riviera arriva il Trastevere, in una sorta di rivincita della semifinale play-off della scorsa stagione.

Il Fano in piena emergenza ospita in casa il Termoli, cenerentola del girone. Il classico testa-coda spesso foriero di insidie. Mister Mosconi non si fida, anche perché ha mezza squadra in infermeria (Mistura, Capezzani, Drolé, Broso e Bamba), oltre a Nappo squalificato e Padovani ormai fuori dai giochi.