Serie D, ecco il super derby tra Fano e Senigallia

E’ la partita più attesa della settimana nel girone F della serie D: il derby di ritorno tra A.J Fano e Vigor Senigallia, in programma domani (domenica 2 aprile ore 15) allo stadio Mancini di Fano. Previsto il pubblico delle grandi occasioni, con il settore ospiti dello stadio che potrà ospitare 500 tifosi da Senigallia. La Questura di Pesaro ha deciso che la biglietteria del settore riservato alla Vigor resterà chiusa domenica, quindi i tifosi rossoblù che vorranno assistere al match dovranno acquistare il tagliando esclusivamente entro oggi presso i punti vendita Vivaticket presenti a Senigallia. Il prezzo di ciascun biglietto è pari a €10,00 + €1,50 per diritto di prevendita. Una volta esaurita la capienza di questo settore, sarà possibile acquistare, il giorno stesso dell’incontro, presso la biglietteria posta a fianco dell’ingresso principale dello stadio, i tagliandi per la tribuna Centrale e quelle Laterali (senza alcun diritto di prevendita), al prezzo di €22,00 (intero) o €17,00 (ridotto) per la Centrale e di €16,00 (intero) o €12,00 (ridotto) per quelle Laterali. L’Alma Juventus Fano specifica che non sarà possibile portare sulla tribuna Centrale e quelle Laterali, qualsiasi indumento o gadget con i colori riconducibili alla Vigor Senigallia (es. berrettini, sciarpe, maglie, bandiere etc.). La società di casa infatti ha indetto la Giornata dal Cuore Granata – pertanto non saranno validi gli abbonamenti – e punta ad un gran colpo d’occhio anche dal punto di vista scenografico.

All’andata finì con la netta vittoria della Vigor di mister Clementi per 3-0. Stavolta i granata di mister Mosconi sembrano più in forma dell’andata e decisi a prendersi la rivincita, anche per blindare la zona play-off. A – 4 punti si trova la prima delle inseguitrici, il Porto d’Ascoli, che gioca in casa contro il Chieti e punta a tornare a vincere dopo 3 partite a secco di vittorie.

Poco più indietro c’è la Samb di mister Manoni, reduce da due successi consecutivi che hanno allontanato per ora i fantasmi della retrocessione. A questo cambio di rotta avrebbe contribuito il pagamento da parte del patron Renzi delle competenze arretrate spettanti ai giocatori, che appena quattro settimane fa avevano minacciato di non scendere in campo nel derby contro il Porto d’Ascoli. Domani i rossoblù potrebbero allontanarsi notevolmente dai play-out in caso di vittoria sul difficile campo del Termoli, diretta concorrente per la salvezza. Un successo della Samb farebbe molto comodo anche al Montegiorgio, che in classifica si trova a pari punti con il Termoli (a quota 27) e che sarà impegnato in trasferta nello scontro diretto contro la Vastese (a quota 26).

Anche il Tolentino (ultima con 21 punti) tiferà Samb, ma dovrà vincere a tutti i costi nel match casalingo contro il Nuova Florida, quasi l’ultima spiaggia per evitare la retrocessione diretta.