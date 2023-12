Serie D: derby “a rischio” Samb-Atl.Ascoli, c’è l’esordio di Cornacchini a Fano

Sale la febbre da derby per Samb-Atletico Ascoli, in programma domani alle ore 14.30 al Riviera delle Palme. Un match “a rischio” secondo il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Per questo il prefetto di Ascoli Piceno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Folignano e Venarotta. Una decisione che ha portato allo slittamento della prevendita, iniziata soltanto nella giornata di ieri, ma con i biglietti della Curva Nord polverizzati in poche ore.

Samb e Atletico si incontrano di nuovo quest’anno dopo il match di Coppa Italia vinto dai rossoblù. La squadra di Lauro deve ritrovare i tre punti dopo il primo passo falso in campionato contro il Campobasso, ora a sole due lunghezze di distanza dalla vetta. I rivieraschi sono attesi da tre partite cruciali prima della sosta natalizia, di cui due in casa ed entrambe sono derby (il prossimo contro la Vigor Senigallia). L’Atletico arriva dalle fatiche del recupero infrasettimanale perso contro il Vastogirardi, una gara rocambolesca con gli ascolani che erano passati in vantaggio, hanno sbagliato un rigore con Ciabuschi e si sono visti espellere mister Seccardini (squalificato per domani). Quanto basta per vedere un match ad elevata intensità, dove la posta in palio è alta per entrambe: in chiave promozione per la Samb e in chiave salvezza per l’Atletico.

La giornata di domani, la 15esima di serie D, vedrà anche l’esordio di Giovanni Cornacchini sulla panchina dell’Alma Fano. Il tecnico fanese eredita una situazione critica di classifica, che vede l’Alma all’ultimo posto insieme a Matese e Termoli. Saranno fondamentali le prossime due gare, entrambe casalinghe. Si comincia domani con il Sora e si replica tra una settimana contro l’Avezzano. L’obiettivo è riprendere a fare punti e ritrovare la fiducia smarrita. Nel frattempo la società granata è operativa sul mercato per puntellare la rosa. In settimana è stato tesserato Emanuele Dubaz, difensore italo-croato classe 2000, che in passato ha vestito le casacche di Matera, Molfetta e Grumentum Val d’Agri, collezionando ottanta presenze e tre gol in serie D. Possibile anche l’arrivo di un nuovo attaccante. Per ora però fiducia al duo Tenkorang-Padovani, con il 3-5-2 come modulo da cui ripartire.

Trasferta insidiosa per la Vigor Senigallia sul campo del Vastogirardi, squadra in netta risalita e reduce dal successo infrasettimanale nel recupero contro l’Atletico Ascoli. La squadra di Clementi ha perso il passo delle prime della classe, ma ha dimostrato di poter fare risultato contro chiunque.

Match casalingo per il Fossombrone che ospita il Roma City, reduce dal successo per 2 a zero contro l’Alma Juventus Fano. La squadra laziale precede in classifica quella marchigiana di un punto e dispone di calciatori di qualità come l’attaccante Di Renzo, capocannoniere del girone con 11 reti. Per la squadra di Fucili è la prova di maturità, per confermare una prima parte di stagione fin qui da incorniciare.