Serie D: debutto in casa per Samb, Fano e Vigor

La Samb riabbraccia i propri tifosi al Riviera delle Palme dopo il derby vinto domenica scorsa a Civitanova. Contro il Cynthialbalonga, squadra di Genzano di Roma, Mister Alfonsi non avrà a disposizione Lulli e Vita (entrambi infortunati), ma potrà contare sui nuovi acquisti Proia e Chinellato, subito in gol alla prima di campionato. Partita insidiosa, contro un avversario che viene da ottime stagioni, ma che ha “steccato” all’esordio perdendo in casa contro la neo promossa Vigor Senigallia. Tre gli ex della partita: Buono e Ferri Marini (sulla sponda laziale) e Cardella che con la maglia del Cynthialbalonga ha messo a segno 16 gol nella stagione 2020-21.

Grande attesa a Senigallia per il ritorno della serie D allo stadio Bianchelli, 18 anni dopo l’ultimo campionato nella quarta serie nazionale. La Vigor si presenta all’appuntamento con il morale a mille dopo la vittoria all’esordio sul campo del Cynthialbalonga. Questa volta l’avversario sarà il Chieti, formazione di categoria e ambiziosa. Atteso il pubblico delle grandi occasioni, biglietti ancora acquistabili in prevendita presso le edicole Fioretti e Quilly’s di Senigallia fino a domenica alle ore 11.

L’Alma Juventus Fano ospita una delle favorite del torneo, il Pineto di mister Amaolo. Gli abruzzesi hanno vinto all’esordio in casa contro il neopromosso Termoli, con un rocambolesco 4-3 che ha subito evidenziato il grandissimo potenziale offensivo (doppietta di Allegretti, ex Fano, e gol di Njambè, ex Castelfidardo e Montegiorgio), ma anche qualche distrazione di troppo in difesa. Domenica contro la squadra di mister Mosconi sarà però una gara diversa. I granata in settimana hanno ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante ivoriano classe 1997 Jean-Armel Drolé. Il calciatore vanta numerose presenze in Serie B, in Süperlig Turca e nella Seconda Divisione Spagnola con le prestigiose maglie di Perugia, Antalyaspor e Las Palmas.

Trasferte insidiose per le altre marchigiane. Il Montegiorgio va nella tana dei lupi di Avezzano, una neopromossa ma con tanta esperienza in serie D, che negli ultimi giorni ha inserito in rosa ben cinque nuovi innesti. Gli abruzzesi sono ancora un cantiere aperto in cerca di equilibrio e il Montegiorgio proverà ad approfittarne. Il Porto d’Ascoli, dopo la vittoria all’esordio proprio contro l’Avezzano, andrà a giocarsela sul campo del Roma City, la novità di questo campionato, fondata dall’imprenditore capitolino Tonino Doino, che ha acquisito il titolo sportivo del Fiuggi.

Il Tolentino, dopo il pareggio casalingo di una settimana fa, andrà sul campo del Termoli che torna in Serie D dopo 7 anni. I cremisi troveranno un clima caldo sugli spalti, dove l’entusiasmo del pubblico proverà a trascinare la squadra molisana. Un bel banco di prova e di crescita per una formazione giovane come quella del Tolentino.