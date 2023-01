Serie D: colpo grosso della Vigor, la Samb senza via d’uscita

La Vigor Senigallia si impone per 2-1 sul campo della Nuova Florida in una partita equilibrata e combattuta. Il risultato si sblocca nel secondo tempo con la splendida conclusione dalla distanza di D’Errico. Poco dopo è Bucari a raddoppiare ancora per la Vigor con un gol in mischia. I padroni di casa accorciano le distanze con Valentini al 37′, ma la Vigor difende il vantaggio e conquista tre punti fondamentali per la sua classifica, che la vede saldamente al secondo posto a + 2 dal Trastevere.

Proprio la squadra capitolina vince in casa 2-1 contro l’A.J. Fano di mister Mosconi. Padroni di casa in vantaggio al 42′ del primo tempo con Crescenzo, che poi raddoppia al 70′ sfruttando l’assist di Alonzi. Il Fano prova a riaprirla nel finale con Drolè, ma è troppo tardi per completare la rimonta. Quinto risultato utile consecutivo per il Trastevere che torna al terzo posto.

Cade in casa il Porto d’Ascoli, a sorpresa battuto dal Termoli per 1-0. La squadra ospite passa nel secondo tempo con il gol di testa di Caiazza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli orange, incapaci di reagire, evitano il 2-0 grazie a Testa che neutralizza un calcio di rigore. Tre punti pesantissimi per i molisani, che lasciano il Tolentino sempre più in fondo alla classifica. La squadra cremisi pareggia 0-0 in casa contro il Matese, ma è un punto che serve a poco o niente per la classifica. Anche perché vince pure il Notaresco (terz’ultimo) contro la Samb, entrata in un tunnel dove non si vede al momento una via d’uscita.

La squadra di Manoni viene condannata da un episodio: il gol di Romano in apertura di match (al 13’) che risulterà poi decisivo. I rossoblù provano a reagire nel secondo tempo, ma il pareggio non arriva e il triplice fischio sancisce la terza sconfitta consecutiva della Samb, agganciata in zona play-out dal Montegiorgio, che vince a Chieti 1-0 conquistando tre punti pesantissimi. La squadra di Baldassari passa grazie al gol nel secondo tempo di Diop, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Zancocchia. Nel finale il Montegiorgio sfiora il raddoppio, legittimando la vittoria contro un Chieti che era reduce da due vittorie consecutive.