Serie D: colpaccio Tolentino, vince e vola al terzo posto

Impresa del Tolentino che nel recupero della 23esima giornata vince sul campo del Vastogirardi per 1-0. A decidere l’incontro un guizzo di Zammarchi al 26’ del primo tempo. Partita equilibrata, giocata sotto la neve e a temperature polari. La squadra di casa, dopo lo svantaggio, prova a reagire con Guida (capocannoniere del girone), ma è il Tolentino ad avere le occasioni per chiuderla. Nella ripresa viene fuori il Vastogirardi che mette pressione nella metà campo avversaria, ma i cremisi stringono i denti e chiudono tutti i varchi, confermandosi una delle migliori difese del torneo.

Terza vittoria consecutiva per il Tolentino e settimo risultato utile consecutivo. Tre punti pesantissimi per la squadra di mister Mosconi, che vola al terzo posto in classifica a due punti dalla seconda. Il traguardo della salvezza ormai è raggiunto (l’anno scorso bastarono 40 punti ai cremisi per salvarsi), d’ora in poi sognare è lecito. I play-off sono alla portata, mentre il primo posto sembra sempre più blindato dalla Recanatese, che nell’anticipo di sabato cala il poker sul campo del Nereto, riscattando subito il passo falso casalingo contro il Castelnuovo Vomano.

I leopardiani partono subito forte e vanno in vantaggio già al 7’ con Minicucci che sorprende Diglio con un pregevole esterno sinistro. Il raddoppio arriva cinque minuti dopo con Minnozzi che sfrutta a dovere il cross di Somma. Ancora Minozzi nel secondo tempo cala il tris, mentre il definitivo 4-0 porta la firma di capitan Sbaffo che si fa perdonare l’errore dal dischetto di una settimana fa.

Con questi tre punti la Recanatese torna a + 10 dal Trastevere, che però ha una partita in meno e giocherà nel prossimo fine settimana sul campo dell’Atletico Fiuggi, quarta forza del campionato e prossimo avversario della Recanatese, nel match in programma mercoledì 30 marzo al Tubaldi.