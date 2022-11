Serie D: colpaccio Montegiorgio, crisi senza fine per Tolentino e Samb

Tre pareggi, due sconfitte e una sola vittoria: questo il bilancio delle marchigiane nell’undicesima giornata del campionato di serie D. Sorride solo il Montegiorgio, che conquista tre punti pesantissimi sul campo del Roma City, diretta concorrente per la salvezza. Decide un gol di Diop al 40’ del primo tempo. Esordio fortunato dunque per mister Baldassari, tornato in settimana sulla panchina del Montegiorgio dopo le dimissioni di mister De Angelis. La sua squadra sale a quota 12 punti raggiungendo in classifica la Sambenedettese, che perde 1-0 in casa della Vastese e continua nel suo momento negativo. Gli abruzzesi vincono grazie al gol decisivo di Bracaglia al 40’ del secondo tempo, salendo a quota 13 in classifica e superando quindi i rossoblù, ora in piena zona play-out. Traballa la panchina di Prosperi: con soli 5 punti conquistati in 6 partite, finora ha fatto peggio del suo predecessore Alfonsi (7 punti in 5 gare). In casa rossoblù è ancora notte fonda.



Non va meglio al Tolentino, che cade ancora in casa questa volta nello scontro diretto contro il San Nicolò Notaresco. Brutto risultato (settima sconfitta consecutiva) anche per la classifica, con i cremisi che scivolano al terzultimo posto, scavalcati proprio dagli abruzzesi. Non basta la prodezza di Giorgi, portiere cremisi, che sul finire del primo tempo para un rigore a Gelsi. Nella ripresa il Notaresco segna il gol vittoria con Kuqi.



Pareggia in casa l’Alma Juventus Fano, che impatta sull’1-1 contro il Vastogirardi. Partita aperta e di alto livello tra due squadre che hanno provato entrambe a vincere. Passano in vantaggio gli ospiti con Gallo, pareggiano i granata su rigore alla fine del primo tempo con Capezzani. Nella ripresa la squadra di Mosconi reclama un altro rigore, ma sono decisive anche le parate del giovane granata Bizzini.



Altalena di emozioni anche a Termoli, dove la Vigor Senigallia pareggia per 0-0 al termine di una gara combattuta e con tante occasioni da gol. La squadra di Clementi va vicina al gol con Perri e Marini, ma deve ringraziare anche lei il proprio baby portiere Roberto, autore di alcuni interventi decisivi (sua la deviazione sul tiro di Carnevale che colpisce il palo). La Vigor ottiene comunque un buon punto in trasferta, allunga la sua serie positiva (quarto risultato utile consecutivo) e conserva il terzo posto in classifica. E domenica arriva il derbyssimo contro il Fano (quarto in classifica).



Ennesimo pareggio anche per il Porto d’Ascoli (il terzo consecutivo), che in casa viene raggiunto sull’1-1 dal Cynthialbalonga. Si decide tutto nella ripresa. Vanno in vantaggio i rivieraschi al 56’ con il giovanissimo Zaboletti (classe 2005, gol all’esordio in serie D). Pareggio firmato al 73’ dall’ex Samb Ferri Marini, che prima si fa parare il rigore e poi ribadisce in gol sulla prima respinta di Testa.