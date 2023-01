Serie D: c’è il derby Fano-Tolentino, la Samb riparte da Manoni

Il derby Fano-Tolentino (domenica ore 14.30) è anche la partita di mister Mosconi contro il suo recente passato. Il tecnico di Contigliano ha lasciato un pezzo di cuore in maglia cremisi, dopo cinque stagioni da allenatore e un terzo posto conquistato nell’ultimo campionato. Le strade si sono separate quest’estate e per il Tolentino sono iniziati i problemi. La squadra del presidente Marco Romagnoli sta cercando con fatica di risollevarsi dall’ultimo posto in classifica, dopo un’abbondante campagna acquisti invernale e il cambio di allenatore (via Mattoni, dentro Zannini). Il Fano troverà una squadra in difficoltà ma decisa a vedere cara la pelle. I granata invece hanno ritrovato punti ed entusiasmo con l’exploit in casa della capolista Pineto. Una vittoria per 2-0 che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Tanti gli ex del match, alcuni però assenti domani: oltre a mister Mosconi nel Fano ci sono anche Severini, Padovani (infortunato) e Capezzani (squalificato).

La Sambenedettese prova a risollevarsi dopo l’ennesimo tonfo di una stagione travagliata. La società rossoblù, dopo le dimissioni di mister Alfonsi annunciate dopo il kappaò per 3-0 contro il Cynthialbalonga, ha annunciato in settimana l’arrivo sulla panchina di Manolo Manoni, tecnico jesino classe ’77, da anni residente in Riviera e spesso spettatore in questo campionato delle partite giocate dalla Samb. Lo scorso anno ha allenato al Castelfidardo, esonerato a febbraio dopo un buon inizio sulla panchina dei biancoverdi, poi comunque retrocessi in Eccellenza dopo la sconfitta nello spareggio play-out contro il Fano. Manoni come primo esame si troverà ad affrontare in casa il Chieti, che in classifica ha un punto in più dei rossoblù dopo il successo di una settimana fa in casa contro la vice capolista Senigallia.

Proprio la Vigor di mister Clementi ha l’occasione per riprendere la sua corsa, giocando in casa contro il San Nicolò Notaresco penultimo in classifica. Si gioca allo stadio Bianchelli alle ore 15, come concordato tra le due società a inizio settimana. Ci sono 20 punti di distanza tra le due squadre, ma all’andata finì 2-2 e il Notaresco rappresenta una realtà consolidata nella categoria. Nel frattempo la Vigor ha annunciato in settimana l’arrivo di un nuovo attaccante: : si tratta di Davide Balleello, classe 2005, in prestito dal Pescara, ma nato e cresciuto calcisticamente a Senigallia. Prima o seconda punta, forte fisicamente, abituato a fare gol, è un innesto importante anche in chiave “under”.

Intanto le condizioni meteo colpiscono alcuni campi della Serie D. E’ stata rinviata a mercoledì 25 gennaio alle ore 14.30 la gara tra Montegiorgio e Cynthialbalonga, a causa dell’impraticabilità del campo di gioco.

Rinviata a data da destinarsi anche la partita tra Vastese e Porto d’Ascoli, dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato anche la città di Agnone, dove si sarebbe dovuto giocare il match.