Serie D, l’anticipo Roma City-Samb: sfida tra i migliori attacchi

Trasferta delicata per la squadra di Lauro. Sfide salvezza per Atletico Ascoli e Fano. Vigor e Fossombrone ancora in corsa per i play-off

Tre anticipi in programma oggi pomeriggio 16 dicembre nel girone F della serie D. Scende in campo anche la Samb (ore 14.30), impegnata in trasferta contro il Roma City. Una gara insidiosa contro una squadra in salute, sesta in classifica e a 3 punti dalla zona play-off. E’ la sfida tra i due migliori attacchi del girone (29 gol segnati per il Roma City, 28 per la Samb) e tra i due bomber del campionato (da una parte Di Renzo capocannoniere a quota 11, dall’altra Tomassini che insegue a quota 9). La Samb ha fame di vittoria dopo i passi falsi contro Campobasso e Atletico Ascoli, ma mister Lauro deve fare i conti con le assenze (Paolini e Chiatante infortunati e Scimia squalificato), mentre il nuovo arrivato Luca Senigagliesi potrà giocare solo dopo la sosta a partire dal 7 gennaio. L’ex Recanatese, attaccante esterno classe ‘98 (200 presenze e 23 gol tra Serie C e D), ha firmato con i rossoblù un contratto fino a giugno 2025.

La Vigor Senigallia, galvanizzata dal successo per 3-0 sul campo del Vastogirardi, torna ad abbracciare il proprio pubblico contro il Riccione (domani ore 15), nell’ultima gara casalinga dell’anno. Per la squadra di Clementi c’è la possibilità di riavvicinarsi alla zona play-off, distante 4 lunghezze. Intanto in casa rossoblù, dopo il recente tris di addii (Pierpaoli, Sarti e Casagrande), si attendono possibili movimenti anche in entrata. Non si segnalano cambiamenti al momento in casa Fossombrone, posizionata a metà classifica e con la miglior difesa del girone. La squadra di mister Fucili sarà impegnata sul campo del Sora, reduce dal pareggio di Fano e in serie positiva da quattro turni consecutivi.

L’Atletico Ascoli cerca una vittoria per uscire dalla zona play-out, dopo il clamoroso pareggio ottenuto nel derby di San Benedetto. I bianconeri affrontano in casa il San Nicolò Notaresco, reduce dalla sconfitta interna contro il Campobasso. Mister Seccardini in settimana ha dato il benvenuto al nuovo acquisto Pedrini, mezzala-trequartista classe 2000, proveniente dal Tivoli e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta.

A caccia di punti salvezza anche l’Alma Fano, impegnata in casa contro l’Avezzano terzo in classifica. Match in salita per la formazione di mister Cornacchini, che deve risolvere il problema del gol (peggior difesa del torneo con 8 reti in 14 gare). In attacco è stato preso Boubacar Coulibaly, attaccante italo maliano di 23 anni, 185 centimetri, che aveva iniziato la stagione con la maglia del Pinerolo. Potrebbe non bastare, anche perché Tenkorang sembrerebbe ad un passo dai titoli di coda.