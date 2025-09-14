Serie C, prima vittoria per la Vis Pesaro: travolto il Livorno

Dopo due pareggi e una sconfitta, i biancorossi calano il tris contro i toscani e compiono un bel balzo in classifica

PESARO – Il primo sorriso della Vis Pesaro è meraviglioso: i biancorossi travolgono il Livorno 3-0. Dopo due pareggi e una sconfitta, arrivano finalmente i tre punti.

Avvio perfetto

Gli episodi indirizzano la contesa molto presto. La Vis Pesaro passa in vantaggio dopo due giri di lancette con Stabile. Mister Stellone invoca il Football Video Support al 7′ e ha ragione: espulso Noce per un brutto intervento. Gli amaranto, sotto di un gol e di un uomo, non riescono a pungere. Paganini raddoppia e all’intervallo è 2-0.

La ripresa è ordinaria amministrazione per la Vis Pesaro, che chiude la pratica all’87′ con Vezzoni. Un 3-0 che non lascia spazio a repliche e che ha fatto esplodere di gioia lo stadio Benelli. I biancorossi ottengono la prima vittoria stagionale e compiono un bel balzo in classifica.

Tabellino Vis Pesaro-Livorno 3-0

VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Beghetto (78′ Primasso), Di Renzo (46′ Tonucci), Ceccacci; Tavernaro (86′ Nina), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini (62′ Di Paola); Nicastro, Stabile (62′ Mariani). All. Stellone.

LIVORNO (3-5-1-1): Seghetti; Nwachukwu, Noce, Baldi; Biondi (57′ Mawete), Welbeck (84′ Panattoni), Hamlili (57′ Panaioli), Odjer (57′ Cioffi), Antoni; Marchesi; Di Carmine (76′ Dionisi). All. Formisano.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

RETI: 2′ Stabile, 30′ Paganini, 87′ Vezzoni.

NOTE: espulso Noce al 7′; spettatori 2.003 di cui 144 ospiti.