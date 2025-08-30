Serie C, Vis Pesaro e Rimini non si fanno male nel derby

PESARO – Secondo appuntamento, secondo pareggio per la Vis Pesaro. Il derby con il Rimini finisce in un nulla di fatto per entrambe le contendenti, che muovono la classifica senza farsi male.

Jallow espulso in avvio

La Vis Pesaro resta presto in inferiorità numerica: al 12′, il contatto tra Jallow e Lepri porta il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso per l’attaccante locale e il tutto viene confermato dal Football Video Support. Il Rimini, che si è presentato al Benelli con appena 16 giocatori in distinta, non ne approfitta. Anzi, è l’estremo difensore Vitali a metterci una pezza più volte. Nella ripresa, il doppio giallo rimediato da Garetto ristabilisce l’equilibrio: la Vis Pesaro ci prova a vincere ma Vitali abbassa la saracinesca. Lo 0-0 finale accontenta entrambe le formazioni, chiamate a cercare il primo successo tra una settimana.

Tabellino Vis Pesaro-Rimini 0-0

VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso (65′ Stabile); Ventre (46′ Tavernaro), Paganini, Pucciarelli (86′ Ferrari), Vezzoni (86′ Beghetto); Di Paola (81′ Giovannini); Nicastro, Jallow. All. Stellone.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Megelaitis, Bellodi, Lepri; Longobardi, Fiorini, Langella, Garetto, Falbo; Piccoli (73′ Ubaldi), Parigi. All. D’Alesio.

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera.

NOTE: espulsi Jallow al 12′ per condotta violenta e Garetto al 56′ per somma di ammonizioni.