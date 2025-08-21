Finalmente Serie C: Vis Pesaro a Pineto, la Samb ospita il Bra. La Pianese per l’Ascoli

ASCOLI PICENO – Bentornata, Serie C. La prima di trentotto giornate è alle porte, finalmente. Test da prendere con le pinze per tutte le marchigiane coinvolte. Anticipi del venerdì (22 agosto) per Vis Pesaro e Sambenedettese. Ascoli impegnato il giorno seguente, sabato 23.

Samb al Riviera

Dopo l’ottimo esordio in Coppa Italia Serie C, la neopromossa Samb riparte sempre dal Riviera delle Palme. Domani, alle ore 21.15, c’è la visita del Bra, altra compagine che ha meritato il salto di categoria pochi mesi fa. Mister Ottavio Palladini presenta l’incontro: «La vigilia è emozionante. Ci siamo allenati bene, capitan Eusepi non è stato benissimo ma sarà a disposizione. Come Sbaffo, possiamo contare anche su di lui. Il Bra? Incontriamo una squadra reduce da un’annata ottima, con caratteristiche precise. Dovremo giocare senza frenesia per evitare di prestare al fianco ai nostri avversari. Servirà pazienza in una gara che si preannuncia difficile e che proveremo a vincere. Il mercato? Noi pensiamo al campo, la società a eventuali movimenti».

Vis Pesaro a Pineto

Stesso orario e stesso giorno della Samb per la Vis Pesaro, ospite del collaudato Pineto allo stadio Pavone-Mariani. C’è da riscattare il passo falso registrato in Coppa Italia Serie C e il tecnico Roberto Stellone sprona i suoi: «Non siamo arrivati prontissimi alla sfida di Coppa, ma un po’ in emergenza. Abbiamo analizzato la gara e l’impegno non è mancato. Abbiamo cambiato tanto col mercato e serve tempo. Il Pineto, dal canto suo, ha modificato pochissimo l’organico ed è stata la rivelazione del campionato lo scorso anno, insieme a noi. Nicastro e Di Paola sono squalificati, Tonucci è ancora indisponibile, come Ferrari, Zoia e Ascione. Bove è in dubbio. Numericamente saremo corti, ma vogliamo partire col piede giusto».

Ascoli, arriva la Pianese

Debutto casalingo per l’Ascoli, al Del Duca, ospite la Pianese. Si gioca sabato, alle 18.00. I bianconeri potranno contare anche su Mohammed Amine Chakir, attaccante annunciato poche ore fa e reduce dall’esperienza al Pineto. Proprio con gli abruzzesi l’Ascoli è partito bene in Coppa, eliminandoli ai calci di rigore. Nel frattempo, la campagna abbonamenti sta per toccare quota 7000.