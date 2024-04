Serie C, turno decisivo per Ancona, Recanatese, Vis Pesaro e Fermana

ANCONA – Penultima di regular season in scena domani, domenica 21 aprile, in contemporanea alle 16.30 su tutti i campi del girone B di serie C. Due giornate alla fine del campionato e quattro marchigiane tutte in lizza per evitare i playout o per arrivare alla post-season che aggiudica la salvezza o la retrocessione nella migliore posizione possibile. Contano le motivazioni, soprattutto, e le quattro marchigiane, che occupano la classifica dal quintultimo al penultimo posto, hanno tutte un obiettivo da conquistare che vale una stagione. L’Ancona scende in campo all’Adriatico di Pescara, partita sentitissima, con quasi 800 tifosi dorici che raggiungeranno lo stadio pescarese per tentare di spingere la squadra di Boscaglia verso il massimo risultato possibile, ovvero tre punti, dopo il ritrovato successo sul Sestri, che sarebbero l’ingrediente indispensabile per continuare a coltivare speranze di salvezza diretta. La Recanatese gioca in casa con il Gubbio, ultima partita in casa per i leopardiani che devono assolutamente approfittare del turno interno per riscattare il ko di Cesena e tornare a fare punti, sperando che l’Ancona freni a Pescara, per poterla scavalcare in classifica in caso di vittoria. Il Gubbio, però, difende il suo quinto posto proprio dal Pescara che insegue a tre lunghezze.

La Vis Pesaro scende in campo a Vercelli contro il Sestri, l’obiettivo anche qui è quello di centrare i tre punti per rimettersi in corsa nei confronti di Ancona e Recanatese, qualora queste due o una delle due, non conquistino l’intera posta in palio. Il Sestri è a quota 41, è reduce dal ko di Ancona e ha urgente bisogno di punti per salvarsi con il beneficio dell’aritmetica, per la Vis Pesaro uno spareggio salvezza anticipato e da non fallire. Attardata di 5 lunghezze ma quasi certa di evitare l’ultimo posto e obbligata a fare punti per la regola dei playout – che prevede che non si disputino in caso ci siano più di 8 punti di distacco tra le due squadre – c’è la Fermana che affronta la trasferta di Alessandria per giocare contro la Juventus Next Gen: motivazioni a mille per i canarini, da verificare, invece, quelle dei baby bianconeri già certi dei playoff ma in lizza per il quinto posto come a rischio del decimo. Turno pieno di incroci ed estremamente incerto, che vale il 50% delle possibilità di salvezza per le formazioni delle Marche.

Serie C, girone B, così in campo domani, domenica 21 aprile alle ore 16.30: Juventus Next Gen-Fermana, Lucchese-Carrarese, Perugia-Arezzo, Pescara-Ancona, Pontedera-Olbia, Recanatese-Gubbio, Rimini-Virtus Entella, Sestri-Vis Pesaro, Spal-Pineto, Torres-Cesena. Classifica: Cesena punti 92; Torres 73; Carrarese 67; Perugia 62; Gubbio 55; Pescara 52; Pontedera e Juventus Next Gen 51; Arezzo 49; Rimini 47; Lucchese e Pineto 44; Spal 43; Virtus Entella 42; Sestri 41; Ancona 38; Recanatese 37; Vis Pesaro 36; Fermana 31; Olbia 25. Prossimo e ultimo turno, domenica 28 aprile ore 20.00: Ancona-Lucchese, Arezzo-Sestri, Carrarese-Pontedera, Cesena-Perugia, Fermana-Pescara, Gubbio-Rimini, Olbia-Spal, Pineto-Torres, Virtus Entella-Recanatese, Vis Pesaro-Juventus Next Gen.