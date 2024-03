Serie C, al Tubaldi in scena il derby-salvezza tra Recanatese e Ancona

Per il 33esimo turno di campionato, sempre oggi, sabato 23 marzo, Vis Pesaro a Sassari contro la Torres. Domani in programma Arezzo-Fermana

ANCONA – È il turno numero 33, mancano sei giornate al termine, e ieri il Sestri ha superato il Gubbio 3-1, notizia certamente non positiva per le marchigiane che lottano per evitare i playout che vedono i liguri allontanarsi, raggiungendo quota 38. Oggi pomeriggio, sabato 23 marzo, alle 17.30 al Tubaldi c’è la sfida tra Recanatese e Ancona, derby che vale doppio, in chiave salvezza, e che vedrà la presenza sugli spalti di 500 tifosi che giungeranno da Ancona per sostenere la squadra di Colavitto, alle prese con diverse assenze, vista la squalifica di Cella, l’indisponibilità di Saco, in Giappone con la formazione del Mali, e quella molto parziale di Paolucci, Martina e Pasini, che probabilmente partiranno tutti dalla panchina. Dall’altra parte, nelle file della squadra di Filippi, da registrare le assenze certe di Longobardi, Gomez ed Egharevba. Giallorossi reduci dal pesante 4-1 di Olbia, biancorossi dall’1-1 contro la Torres, è attesa una partita ad alta intensità d’emozioni con due attacchi importanti e due difese che lasciano a desiderare.

La Vis Pesaro, sempre oggi, sabato 23 marzo alle 17.30 fa visita alla Torres seconda in classifica, per la squadra di Banchieri un banco di prova estremamente difficile da cui cercare almeno di uscire indenne. La Fermana è l’unica marchigiana a scendere in campo domani, domenica 24 marzo allo stadio Città di Arezzo alle 14: per i canarini è uno degli ultimi treni per cercare di agganciare in classifica il penultimo posto, quello dove si trova attualmente l’Olbia, la cui partita a Rimini è stata rinviata a mercoledì 3 aprile. Tra le big da tenere sotto osservazione la partita Spal–Carrarese, anche perché la formazione di Ferrara è appena un punto sopra la zona playout, dunque a una lunghezza dall’Ancona e due dalla Vis Pesaro.

Serie C, girone B, 33esimo turno, giocata ieri: Sestri-Gubbio (3-1). Così in campo oggi, sabato 23 marzo: Perugia-Pineto (ore 17.30), Pescara-Pontedera (ore 17.30), Recanatese-Ancona (ore 17.30), Spal-Carrarese (ore 17.30), Torres-Vis Pesaro (ore 17.30). Domenica 24 marzo: Arezzo-Fermana (ore 14.00), Lucchese-Cesena (ore 14.00), Rimini-Olbia (rinviata a mercoledì 3 aprile), Juventus Next Gen-Virtus Entella (rinviata a mercoledì 3 aprile). Classifica: Cesena punti 80; Torres 69; Carrarese 60; Perugia 58; Gubbio 51; Pontedera 47; Pescara 45; Arezzo 44; Juventus Next Gen 42; Rimini 41; Lucchese 40; Pineto 39; Virtus Entella e Sestri 38; Spal 35; Ancona 34; Vis Pesaro 33; Recanatese 30; Olbia 25; Fermana 22.