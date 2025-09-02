Serie C, Tomei applaude l’Ascoli. Samb, colpaccio Martins

ASCOLI PICENO – Due giornate di Serie C, due prestazioni importanti per l’Ascoli. I bianconeri, dopo il pari casalingo maturato al debutto, hanno sbancato Terni raggiungendo quota 4 punti in classifica. Gli stessi della Samb, che si è assicurata il figlio di Obafemi Martins. Solo l’Arezzo è a punteggio pieno. La Vis Pesaro è rimasta imbattuta ma ha rimandato l’appuntamento con la prima vittoria.

Qui Ascoli

La formazione di mister Tomei ha vinto e convinto sul campo della Ternana. Il tecnico applaude tutti: «Sono contento della prestazione, al di là del risultato. Siamo venuti qui per mettere in pratica quello su cui stiamo iniziando a lavorare, a tratti siamo stati poco fluidi, ma sono contento per la prestazione, non era facile su questo campo e contro una squadra forte, sono soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi. Quest’anno siamo ripartiti da zero, stiamo costruendo, il nostro percorso è lungo, volevamo fare un regalo al nostro popolo, ai tifosi giunti qui e soprattutto a coloro che l’hanno vista da casa e non sono potuti venire».

Qui Samb

Dopo il buon pareggio di Gubbio, la Samb si è assicurata le prestazioni di un figlio d’arte. Il mercato dei rossoblù si è chiuso col botto: è arrivato Kevin Maussi Martins, suo papà è Obafemi, storico centravanti dell’Inter. Classe 2005, ala che preferisce giocare sull’out di destra, Martins Jr arriva dal Monza in prestito: nella stagione scorsa ha totalizzato nove presenze e due assist in Serie A.

Qui Vis

Poteva andare meglio, poteva andare peggio: la Vis Pesaro si tiene stretto il secondo pareggio registrato in altrettante giornate di Serie C. Mister Stellone analizza il derby con il Rimini: «Non è stato e non è mai facile giocare in inferiorità numerica per così tanti minuti (espulso Jallow al 12′ per presunta condotta violenta, ndr). Abbiamo risposto bene, soffrendo poco. La squadra ha provato a vincere, sia in dieci contro undici e poi una volta ristabilita la parità numerica. Resto soddisfatto della prestazione propositiva. Sono match che possono essere decisi da determinati episodi, penso alla traversa di Di Paola, ma era importante anche non prendere gol».