Serie C: super Ancona ad Olbia, perde la Vis Pesaro e arriva un punto per Recanatese e Fermana

Sono tornate in campo per il turno infrasettimanale le squadre del Girone B della Serie C di calcio. Ecco i risultati

Sono tornate in campo per il turno infrasettimanale le squadre del Girone B della Serie C di calcio. Dopo la vittoria (2-1) dell’Imolese alle 14.30 contro la Carrarese, a scendere sul rettangolo di gioco alle 18 sono state Vis Pesaro e Recanatese, che hanno raccolto rispettivamente una sconfitta ed un pareggio.

I biancorossi della Vis hanno visto il Benelli saccheggiato dalla Lucchese con una rete di Visconti, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0: squadre che prima del match si trovavano entrambe a quota 12 in classifica e vittoria ancora più importante per gli uomini di mister Maraia.

La Recanatese invece coglie un punto contro una diretta concorrente come il Pontedera, lontana da casa. Secondo 0-0 consecutivo per i ragazzi di mister Pagliari dopo il punto raccolto in casa contro la Lucchese appena tre giorni fa. Recanatese che rimane ultima in solitaria in classifica con soli 5 punti, ma a conti fatti, dal Mannucci di Pontedera esce più col sorriso la squadra ospite che quella di casa.

Nelle altre partite delle 18, colpaccio del Gubbio a Fiorenzuola che vince 1-0 e della Virtus Entella, che passa sul campo dell’Aquila Montevarchi 2-1.

Alle 21 è il momento dell’Ancona sul campo dell’Olbia e della Fermana, che ospita il San Donato Tavarnelle: roboante successo dei biancorossi, che raccolgono quello che è mancato nelle prime giornate e soprattutto convincono. Dopo essere finiti sotto dopo appena 8′ per un rigore di Ragatzu, gli uomini di mister Colavitto la ribaltano in appena quattro minuti con Moretti (18′) e Petrella (22′). A pochi secondi dalla fine della prima frazione poi Spagnoli allunga sul 3-1, prima che di nuovo Ragatzu, al volo (55′), accorci le distanze. Succede di tutto poi a fine partita, prima con le espulsioni di Mondonico e Bellodi, poi con un’altra rete di Spagnoli che chiude la pratica 4-2.

Anche la Fermana, sul rivedibile manto erboso del Recchioni, va sotto dopo 8′ per un gol di Ubaldi (San Donato Tavarnelle), ma risponde al 25′ con Fischnaller. La partita sembra poter cambiare al 70′ per l’espulsione dell’ospite Ciurli, ma la Fermana non riesce mai veramente a pungere. Rimane addirittura in 11 contro 9 a fine gara, ma è tutto inutile, arriva un solo punto.

Negli altri campi Alessandria-Torres 0-0, Reggiana-Cesena 0-1 e Siena-Rimini 0-0. La Serie C torna in campo domenica 23 e lunedì 24, con in programma Virtus Entella-Ancona, Recanatese-Siena, Vis Pesaro-Alessandria e Rimini-Fermana.