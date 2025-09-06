Serie C, prima sconfitta per la Vis Pesaro: vince l’Arezzo

AREZZO – Una buona Vis Pesaro non basta. La capolista vince 1-0 soffrendo negli ultimi minuti e mantiene la vetta risultando l’unica formazione a punteggio pieno del girone B dopo tre giornate di Serie C. Decisiva la rete di Ravasio all’80′. Prima sconfitta in campionato per i biancorossi.
Gara maschia
Le due compagini si affrontano a viso aperto ma ne viene fuori un match equilibrato, maschio e non proprio spettacolare. Il primo tempo, specialmente, non racconta emozioni. Nella ripresa, i padroni di casa flirtano col vantaggio: salvataggio sulla linea di Ceccacci, provvidenziale su Pattarello. La giocata vincente risulta quella di Iaccarino, che in serpentina impegna Pozzi, arriva Ravasio e decide l’incontro a una decina di minuti dal recupero.
La Vis Pesaro resta inchiodata a due punti e cercherà il primo successo nel prossimo appuntamento casalingo con il Livorno.
Il tabellino di Arezzo-Vis Pesaro 1-0
AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti (63’Tito); Eklu (84’Perrotta), Guccione, Chierico (63’’Iaccarino), Pattarello, Cianci (69’Ravasio), Tavernelli (69’Djamanca). All. Bucchi.
VIS PESARO: Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso (46’st Beghetto); Tavernaro (52’Ventre), Pucciarelli (86’Giovannini), Paganini, Vezzoni; Di Paola (61’Tonucci); Ferrari (61’Stabile), Nicastro. All. Stellone.
ARBITRO: Pizzi di Bergamo.
RETI: 80’ Ravasio.
NOTE: spettatori 4500. Ammoniti Cianci (A), Eklu (A), Vezzoni (VP), Primasso (VP), Paganini (VP), Di Paola (VP), Di Renzo (VP), Djamanca (A). Espulso il Direttore sportivo dell’Arezzo Cutolo (A) e l’allenatore della Vis Pesaro Stellone.