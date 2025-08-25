Serie C, la Samb sorride: buoni spunti per Ascoli e Vis Pesaro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il primo capitolo di Serie C è passato agli archivi: le marchigiane sono rimaste imbattute ma ha sorriso soltanto una. Chi? La Sambenedettese, che ha bagnato l’esordio vincendo e convincendo al Riviera delle Palme.

Qui Samb

Un gol di Konate ha piegato la neopromossa Bra e proprio il match winner racconta tutta la sua gioia: «L’emozione del primo gol al Riviera è stata un po’ strana, mi sono gettato a terra perché mi girava ancora la testa per lo scontro di un quarto d’ora prima. Ma non posso che essere contento. Ringrazio compagni e mister per la fiducia riposta in me. Posso giocare ovunque, mi adatto a tutto ciò che mi chiedono di fare. Perché ho scelto la Samb? Nemmeno ci ho pensato, avevo altre proposte ma mi sono detto che dovevo andare al Rivera a spaccare il campo e basta. Perché non gioco a livelli più alti? Dio ha scelto questo cammino per me, sono a San Benedetto e devo sfruttare l’occasione».

Qui Ascoli

Un pareggio amaro per i bianconeri, che avrebbero meritato di più con la Pianese. Il tecnico Tomei: «È mancata la cosa più importante, buttare la palla dentro, i ragazzi hanno dominato la partita, hanno palleggiato, hanno fatto le cose con mentalità, sono veramente felice della prestazione. Nel primo tempo siamo stati bravi sugli esterni e a metterla dentro, peccato non aver finalizzato. Faccio i complimenti ai ragazzi e a questo stadio meraviglioso e spero di ripagare prima possibile. I meccanismi hanno bisogno di tempo, non siamo fluidi, ma per ora sono molto contento, i ragazzi iniziano a capire le dinamiche, gli spazi, arriveranno anche i risultati. Sulle transizioni dobbiamo fare meglio. Dispiace non aver portato i punti a casa, va detto che i primi 15’ non si è giocato a causa del meteo».

Qui Vis

Pari in trasferta per la Vis Pesaro, presentatasi a Pineto in emergenza totale. Mister Stellone: «Sono soddisfatto soprattutto del primo tempo, anche se abbiamo incassato il pareggio in maniera un po’ troppo facile. Eravamo stanchi nella ripresa, sapevamo di arrivare rimaneggiati a Pineto e la prestazione è stata buona. Considerando tutto, specialmente la grande emergenza, ritengo il risultato giusto».