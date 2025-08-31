Serie C: la Samb, Orsini e Moussa Toure fermano il Gubbio. Buon punto

GUBBIO – Orsini giganteggia al Barbetti: la Samb torna da Gubbio con un buon punto. In rimonta, i rossoblù acciuffano i padroni di casa nel finale di primo tempo per poi affidarsi agli interventi miracolosi del proprio giovane portiere. Rivieraschi a quattro punti in classifica dopo due giornate di Serie C.

Moussa Toure in gol

Il Gubbio passa in vantaggio al 19′ con Tommasini, abile a rifinire un contropiede. La Samb richiede la review per un presunto fuorigioco ma il direttore di gara conferma la rete dell‘1-0. I locali flirtano col raddoppio di continuo ma Orsini, più volte, e la traversa salvano i rivieraschi. Nel momento più difficile, capitan Eusepi inventa per Moussa Toure, che impatta di testa l’1-1 a tempo scaduto. Intervallo.

Il copione del secondo tempo è simile: il Gubbio attacca, Orsini miracoleggia su Minta e Tommasini. L’arbitro deve tornare al monitor per un possibile calcio di rigore per i locali, ma anche in questa occasione è un nulla di fatto. Come nel finale, per un presunto fallo su Sbaffo. Le due formazioni si dividono la posta in palio e alla Samb va bene così.

Tabellino Gubbio-Samb 1-1

GUBBIO (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Tommasini (84′ La Mantia), Fazzi, Carraro, Bruscaglin, Podda (75′ Signorini), Spina (58′ Niang), Zallu, Minta (58′ Ghirardello), Djankpata. All. Di Carlo.

SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi (78′ Battista) Alfieri (89′ Bongelli), M. Toure, Konate, Scafetta (45′ Paolini), Marranzino (71′ Napolitano), Eusepi (89′ Sbaffo). All. Palladini.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

RETI: 19′ Tommasini, 45′ M. Toure.