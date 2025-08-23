Serie C, la Samb non sbaglia l’esordio al Riviera: battuto il Bra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il successo in Coppa Italia Serie C, la Samb bissa e vince anche il debutto in campionato. I rossoblù si impongono 1-0 al Riviera delle Palme contro un’altra neopromossa, la Cenerentola Bra, seguita da una decina di tifosi che hanno ringraziato i marchigiani con uno striscione per l’ospitalità dimostrata.

Che gol di Konate

La Samb di mister Palladini parte forte, fortissimo. Gli ospiti non riescono a uscire dalla loro trequarti e i rossoblù collezionano traversoni e papabili occasioni da gol. Uno dei più in palla è Tosi, che sull’out di sinistra semina il panico più volte, fino alla rete dell’1-0, nata proprio da una sua scorribanda: cross per Konate che di piattone manda la sfera all’angolino al 36‘.

La ripresa si apre con la richiesta di Football Video Support da parte della Samb, ma il tocco di mano di un difensore del Bra, avvenuto in area di rigore ospite, è giudicato involontario da Guitaldi di Rimini. La gara scorre via fino ai minuti finali, il Bra ci prova due volte ma sfiora di centimetri l’1-1 con Pautassi e Brambilla. La Samb agisce di rimessa, non chiude i conti, ma esulta al triplice fischio.

Premiato Sonetti

La Samb ha omaggiato mister Nedo Sonetti, presente in tribuna, con il libro della vittoria dello scorso campionato. «Per me è un onore essere qui, è meravigliosa questa cornice di pubblico – ha detto l’ex tecnico dei rossoblù -. Grazie alla società per questo regalo, San Benedetto è sempre nel mio cuore».

Tabellino Sambenedettese-Bra 1-0

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Candellori, Alfieri (93′ Vesprini); Konate (84′ M. Toure), Marranzino (93′ Napolitano), Battista (60′ Scafetta); Eusepi (84′ Sbaffo). All. Palladini.

BRA (3-5-2): Franzini; Cannistra, Chiesa, Sganzerla; Giallombardo (67′ Aloia), Tuzza (67′ Campedelli), Pautassi, Sinani (84′ Dimatteo), Lionetti (60′ Minaj); Morleo (84′ Sammouni), Brambilla. All. Nisticò.

ARBITRO: Gianluca Guitaldi di Rimini.

RETI: 36′ Konate.