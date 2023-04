Serie C: risorge la Vis Pesaro, la Recanatese fermata dall’Olbia, ko Ancona e Fermana

ANCONA – Vince la Vis Pesaro, pareggia la Recanatese, perdono Ancona e Fermana. Il turno infrasettimanale e prepasquale del campionato di calcio di serie C arride solo ai pesaresi a caccia di punti salvezza: al Benelli, infatti, la Vis Pesaro vince lo scontro salvezza contro l’Imolese, a decidere il match il gol iniziale in mischia realizzato da Pucciarelli, tre punti d’oro per la squadra del neo mister Banchieri che alimentano le speranze residue di salvezza diretta e infondono fiducia nella squadra in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione regolare. Al Tubaldi la Recanatese non va oltre l’1-1 contro l’Olbia e vede allontanarsi la possibilità di accedere ai playoff: alla mezz’ora del primo tempo la punizione di Emerson sorprende tutti e porta gli isolani in vantaggio, poi la squadra di Pagliari raggiunge il pareggio nel finale del tempo grazie al gol direttamente su calcio d’angolo di Giampaolo con il contributo della difesa dell’Olbia.

L’Ancona si arrende malissimo al Moccagatta di Alessandria, perdendo per 3-0 e incassando tre reti nell’arco di dieci minuti, subito dopo il rosso diretto a De Santis che si sostituisce al portiere sulla linea di porta. I piemontesi passano in vantaggio con Galeandro su calcio di rigore e arrotondano con due gol di Sylla. Partita chiusa e panchina di Colavitto fortemente a rischio: in giornata potrebbero giungere novità. Al Mapei Stadium la Fermana non compie il miracolo, uscendo sconfitta 4-2 dalla Reggiana: i granata passano due volte con Nardi, la squadra di Protti spreca diverse occasioni da gol ma nella ripresa accorcia con Maggio, la Reggiana alla mezz’ora fa tris con Pellegrini ma la Fermana è viva e lo dimostra poco dopo con il gol di testa realizzato da Fischnaller, poi Guglielmotti nel finale mette il sigillo sul match.

Il prossimo e penultimo turno di regular season è in programma dopo Pasqua, sabato 15 aprile, con le squadre tutte in campo alle ore 17.30. Questi gli appuntamenti per le formazioni marchigiane: Ancona-Rimini, Cesena-Vis Pesaro, Fermana-Pontedera e Virtus Entella-Recanatese.