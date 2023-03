Serie C: Recanatese fermata dall’Alessandria nel match salvezza. Pagliari: «Sconfitta immeritata»

Nel weekend di Serie C sconfitta interna per la Recanatese di mister Pagliari, che deve cedere l'intera posta in palio all'Alessandria

Nel weekend di calcio, nel Girone B della Serie C, è arrivata una sconfitta interna per la Recanatese di mister Pagliari, che deve cedere l’intera posta in palio all’Alessandria. Una gara che lascia l’amaro in bocca ai giallorossi, arrivata nei minuti di recupero e che era fondamentale in termini di salvezza.

Mister Pagliari è dispiaciuto, ma guarda già avanti: «Sconfitta immeritata, questo è il calcio, quando sbagli sbagli. Non è giusto il risultato per quello che si è visto in campo, non meritavamo di uscire con una sconfitta. Il pareggio ci poteva stare, la sconfitta sicuramente no. Abbiamo anche fatto un grande gol, potevamo anche vincere, quindi c’è rammarico, però pensiamo alla prossima. Alle volte va meglio, altre peggio, questo sport può essere crudele. Ora testa bassa e obiettivo gli ultimi otto spareggi, sarà una volata perché le squadre sono tutte lì e vogliamo evitare i playout. Sono soddisfatto perché la squadra ha dato tutto anche stavolta, è brutto perdere e mi dispiace. Pensiamo però alle cose belle e andiamo avanti».