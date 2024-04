Serie C, le quattro marchigiane sono tutte in lotta per la salvezza

ANCONA – Tre giornate alla fine della stagione regolare e tutte le marchigiane sono coinvolte nella lotta per non retrocedere. Gioca per prima la Fermana, in campo domani, domenica 14 aprile, alle 14 al Recchioni contro la Lucchese, all’andata al Porta Elisa finì 0-0. Un’altra partita chiave per la formazione canarina reduce da due vittorie consecutive che hanno alzato non poco il morale e le aspettative di squadra e società, adesso penultima in classifica e alla ricerca di quei punti che sono necessari per disputare i playout (non si giocano, infatti, se tra penultima e quintultima ci sono più di 8 punti di distacco, e al momento tra Fermana e Recanatese ce ne sono 9). Alle 16.15 al Del Conero l’Ancona ospita il Sestri, con i dorici memori del 3-2 subito in rimonta nella gara d’andata a Vercelli e decisi a sfruttare il turno interno non solo per vendicare quell’incredibile sconfitta, ma anche e soprattutto per conquistare tre punti indispensabili per continuare a credere nella salvezza diretta. Il Sestri a quota 41 punti è quasi salvo.

Alle 20.45 al Belelli la Vis Pesaro, terzultima, ospita il Perugia, formazione ancora il lizza per il terzo posto, dunque appuntamento estremamente delicato per i biancorossi che all’andata al Curi pareggiarono 2-2 e che domani devono trovare anche loro tre punti indispensabili per poter migliorare la difficile situazione: cinque sconfitte nelle ultime cinque partite. La Recanatese, invece, gioca lunedì al Manuzzi di Cesena alle 20.45, decisa a rovinare la festa bianconera per la promozione in serie B alla ricerca di punti salvezza indispensabili. Leopardiani in striscia positiva da tre turni, all’andata al Tubaldi finì 2-1 per il Cesena. Tra le altre squadre in lotta per la salvezza l’Olbia affronta in casa il Pescara, mentre la Spal gioca a Chiavari con l’Entella.

Serie C, girone B, 36esimo turno, così in campo domani, domenica 14 aprile: Fermana-Lucchese (ore 14.00), Olbia-Pescara (ore 14.00), Pineto-Juventus Next Gen (ore 14.00), Ancona-Sestri (ore 16.15), Virtus Entella-Spal (ore 16.15), Carrarese-Rimini (ore 18.30), Gubbio-Pontedera (ore 18.30), Vis Pesaro-Perugia (ore 20.45). Lunedì 15 aprile: Arezzo-Torres (ore 20.45), Cesena-Recanatese (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 89; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 62; Gubbio 54; Pontedera 50; Pescara 49; Juventus Next Gen e Arezzo 48; Rimini 47; Pineto e Lucchese 44; Virtus Entella 42; Sestri 41; Spal 40; Recanatese 37; Ancona 35; Vis Pesaro 33; Fermana 28; Olbia 25. Prossimo turno, penultimo di ritorno, domenica 21 aprile: Juventus Next Gen-Fermana (ore 16.30), Lucchese-Carrarese (ore 16.30), Perugia-Arezzo (ore 16.30), Pescara-Ancona (ore 16.30), Pontedera-Olbia (ore 16.30), Recanatese-Gubbio (ore 16.30), Rimini-Virtus Entella (ore 16.30), Sestri-Vis Pesaro (ore 16.30), Spal-Pineto (ore 16.30), Torres-Cesena (ore 16.30).