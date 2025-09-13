Serie C, buon punto per la Samb: segna sempre Eusepi

PIANCASTAGNAIO (SI) – Secondo pareggio stagionale per la Samb. Il gol del solito Eusepi vale un punto da tenersi stretto. In casa della Pianese termina 1-1.
La gara
Succede tutto nel primo tempo. La Samb passa avanti col capitano Eusepi, che colpisce anche una traversa. A ridosso dell’intervallo, viene assegnato un penalty ai rossoblù, per il possibile 0-2, ma i locali chiamano in causa il Video Support e il direttore di gara cambia idea.
Si riparte e la Pianese impatta il pareggio con Fabrizi. La ripresa è spigolosa, povera di emozioni. La paura vince sul resto e il risultato non cambia più. Buon punto per la Samb che torna a muovere la classifica.
Tabellino Pianese-Samb 1-1
PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Amey, Masetti, Ercolani (46′ Gorelli); Sussi, Tirelli (60′ Balde), Bertini M., Proietto, Coccia (60′ Martey); Fabrizi (87′ Sodero), Bellini (71′ Ongaro). All. Rognini.
SAMBENEDETTESE: (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Dalmazzi, Pezzola, Tosi; Alfieri (67′ Lulli), Candellori; Martins (46′ Marranzino), M.Touré (58′ Paolini), N.Touré (91′ Battista); Eusepi (91′ Sbaffo). All. Palladini.
ARBITRO: Vogliacco di Bari.
RETI: 35’ Eusepi, 45+3’ Fabrizi.
NOTE: amm. M. Touré; angoli 5-3; recupero 2′ pt + 5′ st; spett. 866.