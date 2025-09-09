Serie C, Palladini critica l’FVS. Tomei applaude l’Ascoli. Stellone volta pagina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il terzo fine settimana di Serie C non sarà ricordato per i risultati conquistati dalle formazioni marchigiane impegnate nel girone B. L’unico club a muovere la classifica è stato l’Ascoli, ancora imbattuto: sono arrivate, invece, le prime sconfitte in campionato per Samb e Vis Pesaro.

Qui Samb

Passo falso per la Samb di mister Ottavio Palladini, rimontata clamorosamente dal Forlì nei minuti finali. Il trainer rossoblù, ammonito per la terza volta in altrettante giornate di Serie C, ha criticato l’uso del Football Video Support: «Abbiamo disputato una prestazione buonissima, dovevamo vincere noi e perdere così non è piacevole. Abbiamo perso le distanze dopo il gol del pareggio e il Forlì ha ribaltato addirittura il risultato. Gare così non possiamo perderle.

Per quanto riguarda gli episodi arbitrali, la terna non prende mai decisioni forti. Restano coerenti con le loro scelte di campo, nonostante la revisione al monitor. L’FVS così non serve a nulla. Manca un rigore alla Samb, come non è arrivato un cartellino rosso per il fallo su Konate. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, nonostante il risultato finale».

Qui Ascoli

I bianconeri non sono andati oltre il pareggio con la Juventus Next Gen, come accaduto nel primo impegno casalingo con la Pianese. Il tecnico Francesco Tomei applaude, comunque, i suoi ragazzi: «Abbiamo disputato una partita positiva, la Juventus è una squadra che si difende molto bene, ha giocatori con una struttura importante, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, le ultime scelte, dobbiamo osare qualcosa in più, ma mi è piaciuto l’atteggiamento, il fatto di voler schiacciare una squadra forte che si è messa sotto la linea della palla.

Vedo la strada giusta, sono molto contento, i ragazzi iniziano a capire che siamo una squadra competitiva che può far male quando vuole, peccato non aver vinto. Non abbiamo concesso nulla, ora testa bassa e andiamo a giocarci la partita di Perugia». Sull’espulsione rimediata dallo stesso Tomei: «Non giudico, tutti possiamo sbagliare, ma quando l’errore è reiterato provoca fastidio, ci sono stati due o tre falli evidenti non fischiati, ma finisce lì».

Qui Vis

L’Arezzo è la capolista del girone B di Serie C e l’unica formazione a punteggio pieno. La Vis Pesaro ha lottato, ma ciò non è bastato per tornare con dei punti dalla Toscana. L’allenatore dei biancorossi, Roberto Stellone, volta pagina dopo la prima sconfitta preceduta da un paio di pareggi: «Ne usciamo a testa alta, siamo risultati organizzati e attenti in fase difensiva. L’Arezzo, però, ha fatto anche meglio, vincendo ogni duello con i nostri attaccanti. Dovevamo fare di più là davanti, ma bisogna riconoscere il valore della capolista che ha meritato la vittoria. Noi dobbiamo pensare a fare punti perché altrimenti si perdono certezze e serenità durante la settimana».