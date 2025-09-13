Serie C, le marchigiane cercano riscatto per risalire in classifica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il quarto turno di Serie C viene aperto dalla Sambenedettese, impegnata tra poche ore sul campo della Pianese. Posticipi domenicali per Ascoli e Vis Pesaro: bianconeri a Perugia, i biancorossi ricevono il Livorno.

Qui Samb

251 tifosi sono pronti a sostenere i rossoblù in casa della Pianese. Fischio d’inizio previsto oggi, sabato 13 settembre, alle ore 15.00. Mister Palladini è squalificato, ma può sorridere per il recupero di Candellori, il grande assente una settimana fa, quando la Samb ha conosciuto la prima sconfitta stagionale con il Forlì. Pronto al debutto da titolare il figlio d’arte Martins, ai box invece Konate.

Qui Ascoli

I bianconeri scenderanno in campo 24 ore più tardi rispetto ai cugini rivieraschi. Domani, l’Ascoli muove verso Perugia, sempre alle ore 15.00. L’unica marchigiana imbattuta dopo tre giornate di Serie C, ma che ha vinto una volta sola, intende cambiare marcia.

L’attaccante Chakir parla alla vigilia: «Il Perugia è attrezzato come tutte le altre squadre del campionato, ci stiamo preparando per fare il meglio possibile ed essere pronti alle insidie che si potranno presentare in partita. Affronteremo una squadra forte, servirà essere concentrati per tutto l’arco della gara e tenere botta per portare a casa punti. L’assenza del mister in panchina sarà per noi un motivo in più per fare bene e mostrare l’unità del gruppo».

Qui Vis

Due flash di mercato: Giulio Camarlinghi e Merlin Nelson Kemayou hanno completato la risoluzione del contratto e non sono più giocatori della Vis Pesaro. Per quanto riguarda l’impegno di campionato, i biancorossi domani ospitano il Livorno alle ore 17.30. La formazione di Stellone deve centrare il primo successo stagionale, la classifica dice quartultimo posto, con 2 punti, e serve reagire. Brutta partenza anche per i toscani, a quota 3, che però non possono essere sottovalutati al Benelli.