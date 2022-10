Serie C: ko Ancona, Recanatese e Fermana, vittoria per la Vis Pesaro

Nel weekend del Girone B di calcio Serie C, unico successo tra le quattro marchigiane quello della Vis Pesaro. Ko per Ancona, Recanatese e Fermana, tutte sconfitte di misura

L’unica a gioire nel weekend del Girone B della Serie C di calcio è la Vis Pesaro, che batte il San Donato Tavarnelle 1-0 con una rete di Fedato al 17’. È una domenica da dimenticare invece per le altre marchigiane, con l’Ancona che viene sconfitta dalla Reggiana in trasferta (1-0), la Recanatese uscita senza punti da Imola (2-1) e la Fermana che perde 0-1 al Recchioni contro la Virtus Entella.

Ad aprire la settima giornata di Serie C sono state Fermana e Vis Pesaro alle 14.30, con i fermani che a fine primo tempo hanno subito la rete (42’) di Tenkorang (Virtus Entella) e non sono più riusciti ad impattare la sfida, mentre a Pesaro, Fedato regalava la rete del successo dopo poco più di un quarto d’ora. Fermana che rimane bloccata a quota 7 punti in classifica, mentre la Vis raccoglie punti preziosi contro un San Donato Tavarnelle che rimane in piena zona playout con 5 punti (1 vittoria e due pareggi in sette gare).

Sugli altri campi, alle 14.30, l’Aquila Montevarchi batteva la Carrarese 2-1 ed il Fiorenzuola, sul campo dell’Olbia, strappava tre punti importantissimi per rimanere in cima alla classifica (capolista insieme alla Reggiana con 15 punti).

Appena tre ore più tardi, alle 17.30, le altre due marchigiane in campo sono, come detto, uscite entrambe sconfitte. Mastica amaro l’Ancona, con i ragazzi di Mister Colavitto che hanno dominato la sfida contro la Reggiana, attaccando costantemente, ma senza mai trovare il gol. Decisivo un autogol di Simonetti che, sfortunato, dopo appena 10’ insacca dentro la sua porta. A complicare una rimonta che sarebbe stata più che meritata, il doppio giallo per De Santis al 24’ del secondo tempo, che lascia l’Ancona in 10 per i restanti minuti del match. Finirà 1-0 Reggiana.

Ad Imola la Recanatese passa al 7’ con un rigore di Ventola, ma De Feo, prima al 35’ del primo tempo, poi al 25’ del secondo, realizza la doppietta che manda al tappeto i ragazzi di Mister Pagliari. Tre punti per l’Imolese (che raggiunge l’Ancona a quota 8 punti in classifica) e sacco vuoto per la Recanatese, relegata all’ultimo posto in classifica insieme all’Alessandria con appena tre punti.

Negli altri incontri delle 17.30, Alessandria-Pontedera 2-3, Gubbio-Rimini 1-2 e Lucchese-Torres 0-0. In programma domani sera Siena-Cesena, ore 20.30.