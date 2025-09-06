Serie C, la Juventus per l’Ascoli. Vis dalla capolista e Samb-Forlì

ASCOLI PICENO – Terzo turno di Serie C ricco di contenuti. Ascoli, Samb e Vis Pesaro sono ancora imbattute e vanno alla ricerca di altri punti. I bianconeri e i biancorossi giocano oggi, sabato 6 settembre, alle ore 17.30. Posticipo domenicale per i rivieraschi, impegnati domani alle 20.30.

Qui Ascoli

Lo stadio Del Duca si prepara ad accogliere la Juventus Next Gen. Entrambe le formazioni bianconere viaggiano a 4 punti dopo due giornate di Serie C. Mister Tomei: «Stiamo bene, tutti sono a disposizione, affronteremo una Juve che ha già fatto un rodaggio nella categoria, ha un’ottima organizzazione, è una squadra molto fisica, con qualità importanti, la società sta facendo un lavoro in prospettiva e l’allenatore ha fatto diverse esperienze. Sarà una partita molto difficile, dovremo essere attenti in entrambe le fasi, sono molto bravi nel ripartire per prendere campo, dovremo approcciarci nel modo giusto.

Noi siamo favoriti per gli altri, ma io non perdo mai il contatto con la realtà. Ribadisco che noi abbiamo costruito una squadra competitiva, per questo ho ringraziato la società e il direttore Patti, ma per renderla squadra e competere per obiettivi importanti servono tempo e lavoro. I ragazzi lavorano ogni giorno e di questo sono contento, dico loro che servono umiltà e voglia di competere».

Qui Vis

Doppio pareggio per la Vis Pesaro nei primi appuntamenti di campionato. I biancorossi fanno visita all’Arezzo, unico club a punteggio pieno. Il tecnico Stellone: «Abbiamo trovato le soluzioni giuste per affrontare questa partita, cercando di dare il massimo e di fare la partita che vogliamo. Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte, ma noi lo siamo altrettanto».

Qui Samb

La Sambenedettese è attesa dall’esame Forlì, da sostenere al Riviera. Dopo una vittoria e un pari, i rossoblù devono confermarsi, ma attenzione agli emiliani, a quota 3 punti e reduci dalla vittoria con il Ravenna. C’è grande curiosità per il possibile debutto di Kevin Maussi Martins, figlio di Obafemi, arrivato nelle ultime ore di mercato.