Serie C, gli impegni delle quattro marchigiane per l’11° giornata

Sabato 29 ottobre si torna in campo per l'11° giornata del campionato del Girone B di Serie C di calcio

Archiviata la decima giornata di Girone B della Serie C di calcio, sabato 29 ottobre si torna in campo. Stati d’animo diametralmente opposti: Recanatese e Fermana soddisfatte per le ottime prestazioni contro Siena (la prima, vincendo 2-1) e Rimini (la seconda, 2-2 in trasferta), meno sorridenti l’Ancona (harakiri a Chiavari con la sconfitta 3-2) e la Vis Pesaro (0-0 contro l’Alessandria).

La Recanatese ha colto una vittoria meritata, la prima storica in Serie C, che è una boccata d’ossigeno ed arriva contro una squadra di assoluto prestigio che ha certamente deluso, ma anche per merito dei padroni di casa. In vantaggio gli ospiti con Paloschi al 22′, nella ripresa i giallorossi la ribaltano in sei minuti, 62′ e 68′, pareggiando con Ventola e poi vincendola con Sbaffo. Una vittoria che ha permesso alla Recanatese di abbandonare l’ultimo posto in classifica e raggiungere gli 8 punti in graduatoria insieme a Montevarchi ed Alessandria. Ora la salvezza diretta è lì, ad un punto, nonostante le sole dieci giornate alle spalle e lo scontro diretto alle porte: sabato 29 infatti alle 14.30 Alessandria – Recanatese apre le danze e promette fuochi d’artificio. Punti fondamentali in ballo.

La Fermana ha rischiato il colpaccio a Rimini e l’ha assaporato fino a qualche giro di lancetta dal termine, quando Rosso l’ha raggiunta per il 2-2 finale. Un vero peccato, perché la buona prestazione dei gialloblu meritava il bottino pieno, ma ai punti il pareggio è il risultato più corretto. Sarebbero stati tre punti fondamentali, perché la Fermana è sempre a ridosso della zona play-out ed anche per lei domenica arriva un match fondamentale: ad Imola, per affrontare un’Imolese a quota 11 punti in classifica.

L’Ancona invece compie un vero e proprio harakiri a Chiavari contro la Virtus Entella dopo essere stata in vantaggio anche 2-0. Non basta però la doppietta di Di Massimo, perché un rigore di Merkaj prima (ed espulsione di De Santis con l’Ancona che rimane in 10) rilancia i liguri, che poi grazie a Tenkorang e l’ex della partita Faggioli ribaltano il punteggio e raggiungono in vetta alla classifica il Gubbio (20 punti). Una punizione troppo severa, perché il primo tempo quasi perfetto dei biancorossi presagiva ad un bottino pieno. Rimane la prestazione, ma come già successo più volte in questo avvio di stagione, svaniscono punti importanti. Per ripartire sabato alle 17.30 ad Ancona arriva la Lucchese, per una gara da alti piani della classifica.

La Vis Pesaro, per chiudere, nell’ultimo turno non è riuscita a bucare la seconda peggior difesa del campionato (15), quella dell’Alessandria, che chiude però la terza gara senza sconfitte, senza subire gol, sintomo di crescita. Al Benelli è finita 0-0 una partita noiosa, con poche occasioni e dagli attacchi decisamente sterili. Gli unici veri brividi sono stati due errori di Farroni, che ha rischiato per due volte (una il primo tempo, l’altra il secondo) di sbloccare la gara, chiuso poi come detto a reti inviolate. La Vis Pesaro torna in campo sabato alle 17.30, a Reggio Emilia, per affrontare un’attrezzata Reggiana, a quota 19 punti in classifica.