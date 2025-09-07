Serie C, il Forlì rimonta la Samb: espugnato il Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bella Samb si butta via nel finale: il Forlì rimonta, vince e condanna i rossoblù alla prima sconfitta stagionale. Espugnato il Riviera delle Palme 2-1 grazie alle reti di Menarini e Cavallini. Ai locali non basta il solito Eusepi.

Che beffa

I circa 9000 presenti allo stadio si sono divertiti, su questo non c’è dubbio, ma mai avrebbero immaginato un finale così amaro a un certo punto dell’incontro. La Samb gioca bene, soffre giusto in un paio di occasioni nel primo tempo, ma poi aggredisce la gara fino al meritato vantaggio, giunto al 55′ con capitan Eusepi.

Lo stesso centravanti aveva fallito un calcio di rigore al 43′, neutralizzato da Martelli. Proteste veementi, pochi istanti più tardi, per un possibile secondo penalty: Konate cade in area, il fischietto Restaldo lascia proseguire e Palladini invoca il VFS. Le immagini non cambiano l’idea del direttore di gara e al riposo è 0-0.

La Samb domina la ripresa per lunghi tratti. Eusepi, come accennato, si fa perdonare e sblocca il match, che corre veloce verso i minuti finali senza particolari emozioni da segnalare. Il black out rossoblù si registra all’improvviso. In sei giri scarsi di lancette, dal 78′ all’84′, il Forlì buca due volte Orsini: prima Menarini, poi Cavallini ribaltano tutto. C’è poco tempo per reagire e la Samb conosce la prima sconfitta stagionale.

Tabellino Sambenedettese-Forlì 1-2

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zini (46′ Chiatante), Pezzola, Dalmazzi, Paolini; Alfieri, M. Touré; Konaté (63′ Scafetta), N. Touré, Marranzino (63′ Martins); Eusepi (76′ Sbaffo). All. Palladini.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia (60′ Petrelli), L. Saporetti, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza (46′ Coveri); S. Saporetti (60′ Pellizzari), Manuzzi (68′ Ripani), Farinelli. All. Miramari.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

RETI: 55′ Eusepi, 78′ Menarini, 84′ Cavallini.

NOTE: Martelli para un calcio di rigore di Eusepi al 43′; ammoniti Konate, L. Saporetti, Sbaffo, Palladini; recupero 1’+7′.