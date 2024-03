Serie C, Fermana con l’Olbia, Vis Pesaro con il Pontedera, Ancona ad Arezzo e Recanatese a Perugia

ANCONA – Decima giornata di ritorno del campionato di serie C con il Cesena che ha superato 4-0 la Virtus Entella ieri sera (tripletta di Kargbo e gol di Shpendi) e con Pineto e Carrarese che hanno pareggiato 0-0. Le marchigiane giocano tutte oggi, sabato 2 marzo: la Fermana affronta l’Olbia al Recchioni (ore 16.15) in un vero spareggio salvezza, ultima contro penultima, occasione enorme per tentare aggancio e sorpasso, visti i due punti che intercorrono tra i canarini e gli isolani. Per la Fermana una partita da dentro o fuori: perdere, con otto giornate che resterebbero poi da giocare, significherebbe dire addio quasi sicuramente alla categoria. Sempre alle 16.15 la Vis Pesaro scende in campo al Benelli contro il Pontedera, toscani reduci da tre sconfitte consecutive, biancorossi che devono cancellare subito il passo falso del derby con la Recanatese. Intanto di buono, per mister Banchieri, c’è l’imbarazzo della scelta in fatto di formazione, visto il rientro di tutti gli infortunati. In palio per la Vis importanti punti salvezza, vista la posizione a metà tra zona playoff e playout in cui si trova la formazione pesarese.

Alle 18.30 l’Ancona scende in campo al Città di Arezzo, la sconfitta interna con il Rimini mette pressione alla formazione dorica che ha urgente bisogno di punti per migliorare la propria posizione in classifica, a una lunghezza dalla zona playout. L’Arezzo però guarda in alto, i playoff sono assolutamente alla portata e la squadra viene da due risultati utili consecutivi. Per la formazione di Colavitto un severo banco di prova in un momento non felice. Alle 20.45 tocca alla Recanatese che scende in campo al Curi contro il Perugia, trasferta delicatissima per la formazione di Filippi che se da un lato è reduce dal successo nel derby con la Vis Pesaro, dall’altro è sempre terz’ultima in classifica, anche se a un punto dal Sestri e due dalla Spal. Un risultato positivo a Perugia è d’obbligo, insomma, se si vuole continuare a sperare di raddrizzare la situazione. Dopo questa giornata il campionato tornerà in campo martedì e mercoledì per l’ultimo turno infrasettimanale previsto dal calendario della stagione regolare.

Serie C girone B, così in campo per il 10° turno di ritorno: ieri Cesena-Virtus Entella 4-0, Pineto-Carrarese 0-0. Oggi, sabato 2 marzo: Torres-Pescara (ore 14.00), Fermana-Olbia (ore 16.15), Juventus Next Gen-Gubbio (ore 16.15), Vis Pesaro-Pontedera (ore 16.15), Arezzo-Ancona (ore 18.30), Perugia-Recanatese (ore 20.45). Domani, domenica 3 marzo: Lucchese-Rimini (ore 14.00), Sestri-Spal (ore 16.15). Classifica: Cesena punti 74; Torres 59; Carrarese 53; Perugia 49; Gubbio 47; Pescara 44; Pontedera 39; Rimini 38; Juventus Next Gen e Pineto 37; Arezzo 35; Virtus Entella 34; Vis Pesaro e Lucchese 32; Ancona 30; Spal 29; Sestri 28; Recanatese 27; Olbia 21; Fermana 19. Prossimo turno, martedì 5 marzo: Pineto-Vis Pesaro (ore 18.30), Virtus Entella-Perugia (ore 18.30), Ancona-Fermana (ore 20.45), Carrarese-Cesena (ore 20.45), Gubbio-Arezzo (ore 20.45), Recanatese-Pescara (ore 20.45). Mercoledì 6 marzo: Olbia-Juventus Next Gen (ore 18.30), Spal-Torres (ore 18.30), Pontedera-Lucchese (ore 20.45), Rimini-Sestri (ore 20.45).