Serie C, derby per la Vis Pesaro. Samb a Gubbio, Ascoli a Terni

PESARO – Seconda ondata di Serie C: le marchigiane sono ancora imbattute ma c’è chi cerca il primo successo. Come la Vis Pesaro, protagonista di un derby casalingo, ma anche l’Ascoli, impegnato in una gara sempre sentita. E la Samb non vuole fermarsi dopo l’avvio perfetto tra Coppa e campionato. Scopriamo il programma della seconda giornata.

Qui Vis Pesaro

Dopo le trasferte di San Benedetto e Pineto, il debutto casalingo della Vis Pesaro si avvicina. Anticipo del venerdì per i biancorossi, attesi dal derby con il Rimini. La Curva Prato è già sold out: si preannuncia un Benelli infuocato di passione. Kick off alle 21.00. I romagnoli devono riscattare il passo falso con il Gubbio, la Vis cerca il primo hurrà dopo il pari in Abruzzo.

Qui Samb

Vittoria e passaggio del turno in Coppa Italia Serie C con la Vis Pesaro, vittoria in campionato con il Bra: la Samb non intende fermarsi. Palladini e ragazzi fanno visita al Gubbio per l’unico scontro di giornata che vede affrontarsi due realtà a punteggio pieno. Quando? Sabato 30 agosto, alle ore 21.00 allo stadio Barbetti.

Qui Ascoli

Posticipo domenicale per i bianconeri, amareggiati dal (severissimo) pareggio maturato all’esordio casalingo con la Pianese. L’Ascoli proverà a recuperare punti sul campo della Ternana, allo stadio Liberati. Calcio d’inizio alle 21.00 per una sfida sentita ambo le parti. I rossoverdi hanno floppato il debutto, cadendo di misura a Livorno 1-0.