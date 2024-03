Calcio, Serie C: sono tutte in crisi le quattro marchigiane

ANCONA – Un’altra giornata mestissima per le marchigiane: perdono Vis Pesaro, Ancona e Recanatese e pareggia la Fermana, e ora tutte e quattro si trovano in zona playout o retrocessione diretta. A sette giornate dalla conclusione della stagione regolare è ancora tutto in gioco, ma la situazione è deficitaria su tutti i fronti. Perde l’Ancona nel match di sabato a Perugia, gli umbri si impongono per 2-0 con gol di Lisi su rigore e di Paz, tutti nel primo tempo, i dorici con tante, troppe assenze, non riescono mai a impensierire la difesa perugina e la sconfitta è la naturale conseguenza di una squadra senza gioco e con poca qualità. Perde anche la Vis Pesaro che cade ad Arezzo 2-1, segnano Chiosa nel primo tempo e Guccione nella ripresa, nel finale accorcia la Vis con Nicastro. Una sconfitta che complica terribilmente i piani salvezza della squadra di Banchieri.

La Fermana impatta 1-1 contro il Pineto e si avvicina all’Olbia, al Recchioni succede tutto in un minuto, nel primo tempo, prima Germinario porta in vantaggio gli abruzzesi, poi Petrungaro pareggia per la Fermana. I canarini di Mosconi non riescono ad approfittare del ko dell’Olbia, ma si portano a un punto. Anche se questa corsa al penultimo posto della classifica potrebbe portare comunque alla retrocessione diretta senza disputare il playout in virtù del distacco dalla quintultima che attualmente è di 11 punti, dunque maggiore di 8, come recita il regolamento. Nel posticipo la Recanatese cade a Vercelli contro il Sestri perdendo uno scontro diretto per la salvezza che potrebbe rivelarsi vitale, a segno nella ripresa Candiano e Oliana. La squadra di Filippi resta terzultima in classifica, ma il distacco da Ancona e Vis Pesaro è di appena 3 lunghezze.

Classifica: Cesena punti 77; Torres 68; Carrarese 57; Perugia 55; Gubbio 51; Pescara 45; Pontedera 44; Juventus Next Gen 42; Arezzo 41; Lucchese e Pineto 39; Rimini 38; Virtus Entella 37; Spal 35; Sestri 34; Vis Pesaro e Ancona 33; Recanatese 30; Olbia 22; Fermana 21. Prossimo turno, venerdì 15 marzo: Rimini-Pescara (ore 20.45), Virtus Entella-Lucchese (ore 20.45). Sabato 16 marzo: Carrarese-Juventus Next Gen (ore 18.30), Pontedera-Spal (ore 18.30). Domenica 17 marzo: Ancona-Torres (ore 14.00), Olbia-Recanatese (ore 14.00), Pineto-Arezzo (ore 14.00), Gubbio-Perugia (ore 16.15), Fermana-Sestri (ore 18.30), Vis Pesaro-Cesena (ore 20.45).