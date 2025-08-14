Serie C, Coppa Italia: c’è il derby Samb-Vis Pesaro. In azione anche l’Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mettiamoci comodi, è tornata la Serie C: si parte con l’antipasto, ecco il primo turno di Coppa Italia. Le tre formazioni marchigiane scendono in campo nel fine settimana e vanno a caccia dei sedicesimi di finale. Il campionato scatterà nel prossimo weekend.

La formula

Ci sono 56 società ai nastri di partenza della Coppa Italia di Serie C. Saranno 28 le formazioni a strappare il pass per il secondo turno, che si sommeranno alle 4 squadre teste di serie (Vicenza, Rimini, Ternana e Cerignola, iscritte anche alla Coppa Italia Frecciarossa). Le gare del primo turno non ammettono secondi appelli, sono secche ed è necessario esclusivamente vincere per avanzare nella competizione.

Si parte col derby

La neopromossa Samb accoglie la Vis Pesaro, reduce da una stagione straripante e vogliosa di confermarsi ai livelli più alti della terza serie nazionale. Le cugine si affrontano sabato, 16 agosto, in un Riviera delle Palme che freme dalla voglia di respirare professionismo. Kick off alle 21,00.

Posticipo per l’Ascoli

Esordio che si preannuncia complicato per l’Ascoli, chiamato a espugnare Pineto per non salutare la Coppa Italia con largo anticipo. Bianconeri in campo domenica 17 agosto, alle ore 21,00 allo stadio Mariani-Pavone. Se i biancoazzurri si stanno sempre più consolidando in terza serie, l’Ascoli vuole riscattare una stagione altalenante, tornando a lottare per il balzo di categoria.

La vincitrice della Coppa Italia Serie C si qualificherà di diritto, oltre che alla Coppa Italia 2026-2027, anche alla fase nazionale dei playoff di Serie C 2025-2026 per la promozione in Serie B 2026-2027.