Calcio, Ancona, Recanatese e Vis Pesaro, braccio di ferro a distanza

ANCONA – Quattro turni alla fine della stagione regolare, con tutte e quattro le marchigiane in lotta per la salvezza. Giocano tutte domani, domenica 7 aprile, prima Ancona e Fermana, entrambe in trasferta, e poi Recanatese in casa e, in serata, Vis Pesaro in trasferta. L’Ancona affronta alle 14 la gara di Pontedera alla ricerca di quei tre punti che le permetterebbero un significativo balzo in avanti in classifica e che mancano dal successo contro la Fermana, sarebbe anche il primo successo per il nuovo tecnico Boscaglia che ha esordito sulla panchina dorica sabato scorso contro la Spal, gara terminata 0-0. La Fermana, sempre alle 14, scende in campo a Sassari contro la Torres seconda in classifica con il disperato bisogno di fare punti per provare a scavalcare l’Olbia lasciandole l’ultimo posto in classifica e per mantenere accesa la speranza di raggiungere la salvezza ai playout, dopo che il successo sul Rimini ha ridato fiducia e motivazioni alla squadra.

Alle 16.15 tocca alla Recanatese che al Tubaldi ospita la Carrarese, terza forza del campionato e apparentemente senza grosse pressioni di classifica. Per la formazione di Filippi, reduce dal pari con il Pineto, l’occasione per provare a sfruttare il fattore casa per agganciare e magari superare qualcuna delle formazioni che si trovano proprio davanti a lei, come l’Ancona ma anche la Spal, attesa da un turno molto insidioso. Alle 20.45 la Vis Pesaro scende in campo a Rimini, un quasi derby in cui la formazione biancorossa, reduce da quattro sconfitte consecutive e nei giorni scorsi affidata a Stellone dopo l’esonero di Banchieri, va alla ricerca di punti salvezza contro un avversario in lotta per accedere alla zona playoff. Un osso duro per i pesaresi che devono assolutamente provare a dare una svolta al proprio finale di stagione.

Serie C girone B, turno n.35, giocata ieri: Sestri-Pineto 0-2. Così in campo domani, domenica 7 aprile: Perugia-Olbia (ore 14.00), Pontedera-Ancona (ore 14.00), Torres-Fermana (ore 14.00), Juventus Next Gen-Cesena (ore 16.15), Recanatese-Carrarese (ore 16.15), Spal-Gubbio (ore 18.30), Rimini-Vis Pesaro (ore 20.45). Lunedì 8 aprile: Lucchese-Arezzo (ore 20.45), Pescara-Virtus Entella (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 86; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara e Juventus Next Gen 48; Arezzo e Pontedera 47; Pineto e Rimini 44; Lucchese 43; Sestri e Virtus Entella 41; Spal 37; Ancona 35; Recanatese 34; Vis Pesaro 33; Olbia e Fermana 25. Prossimo turno, domenica 14 aprile: Fermana-Lucchese (ore 14.00), Olbia-Pescara (ore 14.00), Pineto-Juventus Next Gen (ore 14.00), Ancona-Sestri (ore 16.15), Virtus Entella-Spal (ore 16.15), Carrarese-Rimini (ore 18.30), Gubbio-Pontedera (ore 18.30), Vis Pesaro-Perugia (ore 20.45). Lunedì 15 aprile: Arezzo-Torres (ore 20.45), Cesena-Recanatese (ore 20.45).