Serie C calcio: gli impegni delle marchigiane per la 12° giornata

Sabato 5 e domenica 6 novembre si torna in campo per la 12° giornata del campionato del Girone B di Serie C di calcio

Messa alle spalle l’undicesima giornata di Girone B della Serie C di calcio, sabato 5 novembre tornano in campo le quattro marchigiane, il giorno dopo, a chiudere il turno, Imolese-Olbia.

L’ultima giornata di campionato ha consegnato tre punti a Recanatese ed Ancona, mentre la Vis Pesaro e la Fermana sono uscite dal rettangolo verde a mani vuote.

Sabato scenderanno tutte il campo alle 14.30, ad eccezione dell’Ancona, impegnata tre ore più tardi sul campo del San Donato Tavarnelle.

La Fermana andrà in scena in trasferta, contro la Carrarese, impegno ostico dinanzi ad una formazione che viaggia nelle zone alte della classifica (19 punti) forte di sei successi, un pareggio e quattro sconfitte. La squadra di Massa Carrara però subisce, perché sono addirittura 13 i gol subiti in questa stagione, gli stessi della Fermana, che è invece relegata in zona play-out con 9 punti. Serve ripartire, può essere l’occasione per strappare punti.

Sempre alle 14.30 a Recanati si gioca Recanatese-Fiorenzuola, con i padroni di casa che negli ultimi due turni hanno fatto bottino pieno. Successi che hanno permesso alla squadra giallorossa di salire a quota 11 punti in classifica, di uscire per la prima volta dalla zona calda della classifica (retrocessione e play-out) ed affacciarsi con un sorriso ad una sfida interna comunque complessa. Gli ospiti vantano 7 punti in più in classifica e sono in piena zona play-off con sei vittorie e cinque sconfitte. Nessun mezzo termine.

A chiudere il programma delle 14.30, oltre a Cesena-Gubbio e Torres-Aquila Montevarchi c’è Vis Pesaro-Siena, con i padroni di casa che devono assolutamente scuotersi dopo un periodo grigio. Il Siena arriva dal successo netto per 3-0 contro il fanalino di coda San Donato Tavarnelle, ma per la Vis è obbligatorio fare punti dopo diverse prestazioni opache e senza trovare il gol.

Alle 17.30 l’Ancona viaggia proprio verso il campo del San Donato Tavarnelle insieme ai favori del pronostico. Nell’ultimo turno contro la Lucchese un gol negli ultimi minuti di gara ha regalato i tre punti ai ragazzi di mister Colavitto, che vogliono allungare la serie e trovare una continuità che è mancata in questa prima parte di stagione.

Sugli altri campi Lucchese-Alessandria, Pontedera-Rimini ed alle 21 Virtus Entella-Reggiana. Domenica 6 novembre, alle 14.30, Imolese-Olbia.