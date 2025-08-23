Serie C, buon punto in emergenza per la Vis Pesaro

PINETO – Buon esordio e buon punto per la Vis Pesaro. I biancorossi strappano un pareggio in casa del Pineto e muovono subito la classifica di Serie C. Botta e risposta nel primo tempo per l’1-1 definitivo.

A segno Jallow

Nicastro e Di Paola squalificati, Tonucci ancora indisponibile, come Ferrari, Zoia e Ascione: la Vis Pesaro si presenta in emergenza totale ma passa in vantaggio prestissimo con Jallow, ben indirizzato dall’azione personale di Stabile. La gioia del vantaggio dura poco però e gli abruzzesi impattano con Germinario. I biancorossi si fanno preferire per lunghi tratti ma non trovano il guizzo decisivo, il Pineto reclama invece per un potenziale penalty non assegnato dal direttore di gara. Vincono equilibrio e prudenza: la Vis Pesaro torna dalla prima trasferta stagionale con un punto incoraggiante.

Tabellino Pineto-Vis Pesaro 1-1

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Schirone, Germinario (89′ Amadio), Lombardi (76′ Viero); Pellegrino (76′ Iaccarino), Vigliotti (20’st Gambale), Bruzzaniti (89′ Marrancone). All. Tisci.

VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso; Vezzoni, Paganini, Nina (63′ Ventre), Mariani (63′ Pucciarelli); Berengo (63′ Bove, 66′ Ebano); Jallow, Stabile (89′ Giovannini). All. Stellone.

ARBITRO: Marotta di Sapri.

RETI: 8’ Jallow, 17’ Germinario.