Serie C, bagarre salvezza: cade la Recanatese, vincono tutte le altre

ANCONA – Cade la Recanatese a Cesena, vincono le altre marchigiane e a due turni dalla fine della stagione regolare la lotta per la salvezza continua a coinvolgere tutte le protagoniste del territorio. La giornata numero 36 la chiude proprio la Recanatese che cade a Cesena perdendo 3-0, con reti di Berti, Corazza e ancora Berti nel finale. Al di là del risultato, la capolista già promossa in serie B gioca per il suo pubblico e mostra tutta la sua superiorità contro cui la Recanatese può fare ben poco se non accettare il ko e cominciare subito a pensare agli ultimi due decisivi impegni. L’Ancona torna al successo e lo fa in rimonta contro il Sestri (3-1) per la prima volta nel suo campionato. Va sotto per un errore di Cella che spiana la strada a Omoregbe, poi pareggia con Saco e nella ripresa soffre – un salvataggio sulla linea e una traversa dei liguri – ma poi passa in vantaggio su rigore con Spagnoli e, infine, trova anche il terzo gol con Agyemang.

La Fermana centra il terzo risultato utile consecutivo andando a battere la Lucchese 2-1 e alimentando le proprie speranze di salvezza tramite playout: passano in vantaggio i toscano con Yeboah, poi i canarini pareggiano con un gran gol di Paponi e in pieno recupero trovano il gol della vittoria con Niang. La Vis Pesaro gioca una partita di grande intensità contro il Perugia, partita decisa nella ripresa da un colpo di testa di Neri su assist dalla bandierina di Di Paola, gol pesante che tiene in corsa i biancorossi in vista dei due ultimi incontri. Nelle ultime due giornate di campionato si giocherà in contemporanea su tutti i campi, domenica fischio d’inizio alle 16.30 con la Recanatese in casa col Gubbio, le altre in trasferta: l’Ancona a Pescara, la Vis Pesaro a Vercelli contro il Sestri e la Fermana ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Una coda di campionato in cui, per la salvezza, è tutto o quasi ancora da decidere.

Classifica: Cesena punti 92; Torres 73; Carrarese 67; Perugia 62; Gubbio 55; Pescara 52; Pontedera e Juventus Next Gen 51; Arezzo 49; Rimini 47; Lucchese e Pineto 44; Spal 43; Virtus Entella 42; Sestri 41; Ancona 38; Recanatese 37; Vis Pesaro 36; Fermana 31; Olbia 25. Prossimo turno, penultima di ritorno, domenica 21 aprile alle ore 16.30 (tutte): Juventus Next Gen-Fermana, Lucchese-Carrarese, Perugia-Arezzo, Pescara-Ancona, Pontedera-Olbia, Recanatese-Gubbio, Rimini-Virtus Entella, Sestri-Vis Pesaro, Spal-Pineto, Torres-Cesena.