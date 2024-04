Serie C, l’Ancona si salva, retrocede la Fermana, playout tra Vis Pesaro e Recanatese

I verdetti dell'ultima giornata della stagione regolare sono favorevoli ai dorici e mandano in serie D i canarini insieme all'Olbia. Le due partite per la salvezza si giocheranno il 12 e il 19 maggio

ANCONA – L’Ancona pareggia 0-0 con la Lucchese davanti al presidente Tony Tiong giunto per l’occasione e si salva senza passare dai playout come quintultima, in virtù degli 11 punti di distacco sulla Fermana, che perde 1-3 con il Pescara e retrocede direttamente in serie D. La Vis Pesaro vince 2-1 sulla Juventus Next Gen e sorpassa la Recanatese ko 1-0 a Chiavari contro l’Entella. Alla luce di quest’ultimo risultato, la sfida playout interesserà solo Vis Pesaro e Recanatese che si affronteranno prima a Recanati domenica 12 maggio, e quindi a Pesaro domenica 19 maggio. Si salva chi realizza più gol nella somma dei due incontri, senza supplementari e senza rigori. In caso di pareggio, sempre nella somma dei due incontri, conquista la salvezza la squadra quartultima classificata, cioè la Vis Pesaro che, dunque, affronterà questa doppia sfida salvezza tutta marchigiana con un leggero vantaggio.

Quanto ai playoff, convocato per oggi in Lega Pro un consiglio direttivo straordinario per decidere la data di partenza degli stessi, alla luce del giudizio ancora pendente al collegio di garanzia del Coni sul ricorso del Taranto. All’esame del consiglio ci sarà il possibile slittamento della data d’inizio playoff. La vicenda si riferisce alla scadenza dei pagamenti del 16 dicembre 2023, relativi ai mesi di settembre e ottobre 2023.

Classifica finale della stagione regolare di serie C girone B: Cesena punti 96 (promosso in serie B). Ai playoff: Torres punti 75, Carrarese 73, Perugia 63, Gubbio 59, Pescara 55, Juventus Next Gen 54, Arezzo 53, Pontedera 52 e Rimini 50. Fuori dai playoff e dai playout: Spal punti 49, Lucchese e Virtus Entella 45, Sestri 44 e Ancona 42. Ai playout: Vis Pesaro punti 39 e Recanatese 38. Retrocesse in serie D: Fermana punti 31 e Olbia 26.