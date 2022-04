ANCONA – Torna a viaggiare l’Ancona Matelica che oggi, sabato 9 aprile alle 14:30 all’Artemio Franchi di Siena, sfiderà i bianconeri di mister Pasquale Padalino. Il match di andata terminò per 3-2 in favore dei biancorossi, che nella ripresa con le reti di Rolfini e Delcarro ribaltarono il doppio vantaggio ospite. Toscani a quota 39 punti in classifica, alla ricerca della salvezza. Marchigiani a quota 50, desiderosi di blindare i playoff e riscattare i due stop con Modena e Gubbio. «Mi auguro che domani ci sia la matematica per coronare questa annata importante raggiungendo il nostro sogno. Incontriamo in un campo ricco di storia una squadra che ha grandi motivazioni e che annovera giocatori di categoria superiore. Spero che i ragazzi – ha dichiarato mister Colavitto al termine della rifinitura – ci mettano quel qualcosina in più per portare a casa i punti necessari. Contro il Siena forse per la prima volta in stagione – ha concluso il tecnico campano – avremo qualche defezione in più rispetto al trend dell’annata, ma sono sicuro che chi scenderà in campo sicuramente darà il massimo. Quando ce n’è stato bisogno, abbiamo sempre dimostrato di saper tirare fuori la reazione giusta. Sappiamo che non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta per strappare un risultato utile».

Infortunati Moretti e Palesi. Squalificato Faggioli.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: Avella, Bianconi, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Noce, Papa, Pecci, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.