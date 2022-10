Serie C: Ancona-Fermana 2-1, un punto Recanatese, male la Vis Pesaro

Nel weekend calcistico del Girone B della Serie C, il derby marchigiano tra Ancona e Fermana se lo prende la prima 2-1. Un punto per la Recanatese, mentre la Vis Pesaro esce con le ossa rotte (5-0) da Rimini

Il weekend del Girone B della Serie C di calcio vedeva il derby marchigiano tra l’Ancona e la Fermana, con la prima che è uscita con i tre punti grazie alle reti di Spagnoli e Di Massimo e l’espulsione di Maggio, con la Fermana che è rimasta in 10 uomini dopo un quarto d’ora del primo tempo. Inutile il gol a fine partita di Pinzi (Fermana), i biancorossi si prendono il successo e volano a quota 11 punti in classifica. Rimangono fermi a 7 i ragazzi di mister Protti, a ridosso della zona play-out.

È una domenica da dimenticare invece per la Vis Pesaro, che esce nettamente sconfitta per 5-0 dal campo del Rimini, squadra che dimostra di essere attrezzata per la categoria e che chiude la pratica Pesaro in appena 24 minuti grazie alla doppietta di Gabbianelli (4′ e 13′) ed i gol di Delcarro (20′) e Santini su rigore (24′). E’ ancora Santini a metà secondo tempo ad arrotondare per la cinquina del Rimini. Vis Pesaro che rimane a quota 12 punti al centro della classifica del Girone B della Serie C.

La Recanatese invece non va oltre lo 0-0 tra le mura di casa contro la Lucchese e rimane ultima in solitaria con 4 punti in classifica, in virtù del successo dell’Alessandria sul campo del San Donato Tavernelle. Momento difficile per i ragazzi di mister Pagliari, attesi ora dalla trasferta sul campo del Pontedera.

Negli altri campi Carrarese-Pontedera 1-0, Cesena-Imolese 4-0, Fiorenzuola-Aquila Montevarchi 1-0, Gubbio-Reggiana 2-1, S. Donato Tavarnelle-Alessandria 0-1, Torres-Siena 2-0 e Virtus Entella-Olbia 2-1.

La Serie C torna in campo mercoledì pomeriggio, con in programma Pesaro-Lucchese (ore 18.00), Pontedera-Recanatese (ore 18.00), Olbia-Ancona (ore 21.00) e Fermana-San Donato Tavernelle (ore 21.00).